Ascoli | picchia la moglie La figlia fa arrestare il padre

Ascoli Piceno : il papà picchia la mamma - la figlia minore si chiude in bagno e chiama il 112 : È accaduto ad Ascoli Piceno, dove i Carabinieri del Comando Provinciale sono intervenuti in un appartamento in città in seguito alla richiesta d’aiuto giunta da una minorenne. minore che appunto aveva chiamato il 112 per segnalare un episodio di violenza nei confronti di sua madre. Fermato un 41enne ascolano già noto alle forze dell’ordine.Continua a leggere