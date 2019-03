Soleil | Bettarini e Ariadna | scontro all’Isola | volano parole pesanti

Isola dei Famosi 2019 - Ariadna contro Soleil : "Prima di entrare aveva puntato Bettarini - poi si è fatta Jeremias" : Confusione e parole dure sulla spiaggia de L'Isola dei Famosi: come spesso accade, è il cibo a scatenare la lite fra i naufraghi, giunti ormai a un mese e mezzo di permanenza tra le palme dell'Honduras. Mentre Soleil Sorge sta sporzionando il cocco, destinato a tutti tranne a coloro che non hanno offerto ad ogni concorrente il pesce pescato nei due giorni appena trascorsi, ecco arrivare Ariadna Romero a riscuotere la porzione per sé, ...

Isola dei famosi - puntata 8 marzo 2019 : Ghezzal contro Luca - Soleil litiga con Bettarini : Nel corso della puntata di daytime dell'Isola dei famosi di venerdì 8 marzo 2019, andata in onda su Canale 5 (giorno 43), sono state mostrate due liti. La prima ha visto protagonisti Ghezzal e Luca, la seconda Stefano Bettarini e Soleil. L'ex calciatore algerino, con riferimento alla questione della marmellata nata settimana scorsa in seguito alla scelta di Luca e Marina di consumare la tentazione della prova totem, ha detto:prosegui la ...

Isola dei famosi 2019 : Jeremias e Soleil si baciano - Bettarini manomette macchina del riso : Nel daytime dell'Isola dei famosi andato in onda oggi è stato mostrato quanto accaduto durante il 20esimo giorno del reality. Tre i principali accadimenti. Il primo è il bacio scoccato, nottetempo, tra Jeremias Rodriguez e Soleil. Il secondo è la discussione di cui si è resa protagonista proprio l'ex protagonista di Uomini e donne, sbarcata sull'Isola domenica scorsa. Soleil ha discusso con Luca convinto che lei "sarebbe dovuta entrare ...

Isola dei Famosi - arriva Soleil Sorge e sconvolge i naufraghi : ci prova con Bettarini e Jeremias Rodriguez : Sull’Isola dei Famosi è sbarcata Soleil Sorge e il suo arrivo ha sconvolto gli equilibri tra i naufraghi. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è arrivata infatti in Honduras molto agguerrita. Già prima di partire infatti, aveva dichiarato le sue intenzioni: “Potrei divertirmi con Bettarini, è un tipo che mi piace”. “So che è fidanzato – ha detto Soleil parlando di Bettarini e della fidanzata Nicoletta – ma ...

