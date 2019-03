Pregiudicato in fin di vita, 2 sospetti

Brutale aggressione la scorsa notet a casa di unagli arresti domiciliari a Vittoria, nel Ragusano. La vittima è stata operata e versa in condizioni molto gravi. Ferito anche il fratello che si è frapposto tra gli aggressori e il congiunto. I due presunti autori sono stati individuati e condotti presso gli uffici della Squadra Mobile. La notizia è trapelata solo ora. Uno degli indagati è ricoverato e piantonato dalla Polizia. Per ora i due sospettati sono indagati per tentato omicidio.(Di lunedì 11 marzo 2019)

