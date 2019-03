Parte la corsa di Riccardo Marchesan per il secondo mandato

Parte la corsa al reddito di cittadinanza - rischio caos : Da fine aprile, dunque, il complesso meccanismo messo in piedi dall'Esecutivo con il Decretone, che ha rappresentato il cuore della politica economica giallo-verde, dovrebbe andare a regime e i primi ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : Parte in salita la rincorsa verso le Finali per la squadra italiana : La prima tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon de Il Cairo va in archivio e l’Italia avrà tre occasioni per riscattare un avvio di stagione opaco per puntare poi verso le Finali di Tokyo: lo scorso anno furono cinque gli azzurri per l’ultimo atto del circuito maggiore, ma quest’anno la prima opportunità di ottenere il pass olimpico fa sì che la concorrenza sia più agguerrita. Il primo pass per Tokyo 2020: le occasioni ...

Tutto pronto per il Rally del Salento! Partenza e arrivo a Gallipoli : info e dettagli sulla corsa : La gara si svolgerà il 31 Maggio e il 1 Giugno su tre prove speciali da ripetere. Gallipoli nuova sede di Partenza ed arrivo Il rombo dei motori del Rally del Salento tornerà a farsi sentire, come sempre in primavera inoltrata, rinnovando per la sua cinquantaduesima edizione, il ruolo di prova di metà cammino a coefficiente 1,5 del Campionato Italiano WRC, il più importante palcoscenico tricolore riservato agli specialisti dell’asfalto e a ...

Crew Dragon - riParte la corsa alla Luna : la capsula della SpaceX di Elon Musk ha agganciato la Iss : Sì, abbiamo anche i cinesi con la Shen Zou, ma quello resta per ora un mondo a parte anche se la stessa Samantha Cristoforetti potrebbe un giorno farne parte. Fatto sta che in luglio Luca Parmitano, ...

Crew Dragon - riParte la corsa alla Luna : la capsula di SpaceX ha agganciato la Iss : Sì, abbiamo anche i cinesi con la Shen Zou, ma quello resta per ora un mondo a parte anche se la stessa Samantha Cristoforetti potrebbe un giorno farne parte. Fatto sta che in luglio Luca Parmitano, ...

Crew Dragon - riParte la corsa alla Luna dalla SpaceX : Sì, abbiamo anche i cinesi con la Shen Zou, ma quello resta per ora un mondo a parte anche se la stessa Samantha Cristoforetti potrebbe un giorno farne parte. Fatto sta che in luglio Luca Parmitano, ...

Baseball - i convocati dell’Italia per il raduno di Mesa. Parte la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Si dia inizio alle danze. La Nazionale Italiana di Baseball torna protagonista e sarà un’annata estremamente importante per gli obiettivi da centrare. La selezione del Bel Paese allenata da Gibo Gerali ha in cima alla lista delle priorità gli Europei programmati dal 6 al 15 settembre a Bonn ed a Solingen e soprattutto il Torneo di Qualificazione Olimpica, che si terrà a Bologna e a Parma dal 18 al 23 settembre. Un evento estremamente ...

Baseball - i convocati dell’Italia per il raduno di Mesa. Parte la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Si dia inizio alle danze. La Nazionale Italiana di Baseball torna protagonista e sarà un’annata estremamente importante per gli obiettivi da centrare. La selezione del Bel Paese allenata da Gibo Gerali ha in cima alla lista delle priorità gli Europei programmati dal 6 al 15 settembre a Bonn ed a Solingen e soprattutto il Torneo di Qualificazione Olimpica, che si terrà a Bologna e a Parma dal 18 al 23 settembre. Un evento estremamente ...

Giro d’Italia 2020 : la base dell’Aeronautica Militare di Rivolto sarà la Partenza di una delle tappe della prossima Corsa Rosa : Si lavora e anche tanto, guardando al Giro d’Italia 2020. Gli organizzatori, con doveroso anticipo, stanno già pensando a come strutturare la Corsa Rosa dell’anno prossimo. Oltre alla presenza della Sicilia, che potrebbe annoverare anche più di una stage, la partenza di una delle tappe del Giro sarà a Rivolto. E’ stato infatti ufficializzato attraverso una conferenza stampa l’accordo per far sì che il Giro possa rendere omaggio ...

Wall Street Parte con la rincorsa e festeggia l'accordo anti Shutdown : Wall Street apre in forte rialzo , galvanizzata dall'accordo raggiunto al Congresso per evitare lo Shutdown, anche se non è chiaro se il Presidente Trump sarà soddisfatto, avendo sostituito il costo ...

Perché la nostra corsa Parte da Danzica : Mentre le notizie di oggi sembrano riportarci indietro agli albori del secolo scorso, con la Francia che richiama il suo ambasciatore per la prima volta dal 1940 a causa della sistematica, quotidiana campagna denigratoria e alle ingerenze del governo italiano nel dibattito interno di un grande paese amico, Anna ed io siamo in partenza. Tra qualche ora ci attende un aereo, direzione Danzica.Abbiamo deciso di aprire la campagna per le #primariePD ...

L'effetto gialloverde contagia i Comuni : Parte la corsa alle tasse : Sta per cedere anche una roccaforte leghista come Busto Arsizio: la giunta intende alzare l'addizionale comunale dallo 0,4 allo 0,8 per mille. Il sindaco si è scontrato con l'opposizione sostenendo che in passato avessero proposto loro l'aumento del prelievo, ma una cosa è certa: a rendere possibile il rialzo delle aliquote è stata la prima legge di bilancio del governo gialloverde.Non era sfuggito il fatto che con la manovra approvata in ...

Stefano Bettarini non Partecipò all’Isola Dei Famosi scorsa perchè la sua ragazza lo vietò per la presenza di Alessia Mancini. Leggi per saperne di piu : Stefano Bettarini è sbarcato all’Isola dei Famosi nella terza puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. L’ex calciatore, ufficialmente un naufrago, a questo punto si è meritato l’appellativo di “collezionista di reality”: con l’Isola ha... L'articolo Stefano Bettarini non partecipò all’Isola Dei Famosi scorsa perchè la sua ragazza lo vietò per la presenza di Alessia Mancini. ...

Gand-Wevelgem 2019 : annunciato il percorso e le squadre Partecipanti. Il Kemmelberg resta il faro della corsa : È stata presentata oggi l’81ma edizione della Gand-Wevelgem, classica del pavé che si svolgerà domenica 31 marzo 2019 e precederà come di consueto di una settimana il Giro delle Fiandre. Il percorso è stato mantenuto invariato nelle parti principali, ma sono state introdotte delle modiche minori per migliorare la sicurezza dei corridori, con la scelta di strade più ampie in alcuni tratti. Nei 251,5 km da Deinze a Wevelgem, ci saranno dieci muri, ...