MotoGp | Dovizioso a quota super in attesa del verdetto FIM

MotoGp - vittoria di Dovizioso congelata. Ricorso per presunte irregolarità sulla Ducati : deciderà la corte d’appello : Andrea Dovizioso ancora non può festeggiare la sua vittoria nel gran premio d’esordio del mondiale di MotoGp in Qatar. Il suo primo posto, ottenuto dopo una strenua resistenza agli attacchi di Marc Marquez fin sul traguardo, è attualmente sub judice. Congelato. Il motivo è il Ricorso presentato da quattro team della MotoGp (Aprilia, KTM, Honda e Suzuki) contro l’uso di alcuni elementi aerodinamici sulla Ducati che sarebbero non ...

MotoGp - la vittoria di Andrea Dovizioso è sub-judice. Ducati a rischio squalifica - Dall’Igna tranquillo : La splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019, classe MotoGP, è sub-judice. Il forlivese rischia una squalifica che, di fatto, comprometterebbe in partenza la corsa al Mondiale. Honda, Aprilia, Suzuki e Ktm, nella serata di ieri, hanno presentato ricorso alla Commissione Gara per la pinna ancorata al forcellone della GP19, ritenendola un’irregolare appendice aerodinamica. Gli steward hanno respinto la richiesta dei team, ...

Highlights MotoGp - VIDEO GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso la spunta in volata su Marquez - 5° Valentino Rossi : La vittoria di Andrea Dovizioso è ancora sub iudice, ma il GP del Qatar della classe MotoGP è stato davvero emozionante, soprattutto nelle ultimissime fasi, con il testa a testa con lo spagnolo Marc Marquez. Buon quinto posto in rimonta per Valentino Rossi: attenzione però, perché la classifica potrebbe essere ancora riscritta. Di seguito gli Highlights della gara: GLI Highlights DEL GP DEL Qatar DELLA ...

MotoGp – Gp del Qatar - Ciabatti sulla vittoria ‘sospesa’ di Dovizioso : “ecco perchè siamo tranquilli” : Paolo Ciabatti e la vittoria ‘sospesa’ di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati spiega la situazione Il Gp del Qatar ‘continua’, nonostante ieri con la vittoria di Andrea Dovizioso sul traguardo del circuito di Losail si sia decretata la sua fine. È infatti proprio il trionfo del pilota della Ducati ad essere sotto la lente d’ingrandimento, a causa del deflettore montato sotto il forcellone della ...

MotoGp – Gp del Qatar - a rischio la vittoria di Dovizioso : la decisione demandata alla Fim di Ginevra : I 25 punti conquistati da Andrea Dovizioso con la vittoria del Gp del Qatar potrebbero essere tolti al pilota della Ducati a causa del reclamo di quattro team Il Gp del Qatar ‘continua’, nonostante ieri con la vittoria di Andrea Dovizioso sul traguardo del circuito di Losail si sia decretata la sua fine. È infatti proprio il trionfo del pilota della Ducati ad essere sotto la lente d’ingrandimento, a causa del deflettore ...

MotoGp - GP Qatar 2019 : vittoria - forse. Il risultato di Dovizioso resta congelato : Era stato tutto molto bello, molto poco prevedibile, molto Dovi e molto Ducati. Fino al reclamo a tarda sera quella del Qatar era stata una gran bella gara , di quelle basate sulla strategia per ...

MotoGp in Qatar : Dovizioso al fotofinish su Marquez. Rossi rimonta - ottimo quinto : Andrea Dovizioso su Ducati vince la prima gara della Moto Gp della stagione sul circuito di Losail in Qatar. L’italiano resiste nel finale a Marquez con l’Honda. Terzo Crutchlow sempre su Honda. ottimo quinto Valentino Rossi con la Yamaha, partito dal 14esimo posto. ...

MotoGp - Dovizioso trionfa in Qatar (forse) : L'inno di Mameli suona nella notte di Losail per festeggiare la vittoria di Andrea Dovizioso nella prima gara stagionale del motomondiale. Il pilota della Ducati ha battuto in volata lo spagnolo Marquez, conquistando una gara che si è conclusa esattamente come quella di un anno fa. La stagione scorsa, infatti, il Dovi aveva battuto lo spagnolo al fotofinish per 27 millesimi, quest'anno a separarli i millesimi sono stati 23. Nulla, un battito di ...

MotoGp - GP Qatar 2019 : la vittoria di Andrea Dovizioso resta congelata! Verdetto sub iudice - deciderà la Corte d’Appello : La vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019 è stata congelata. La Commissione Gara ha respinto il ricorso avanzato da Honda, Suzuki, Aprilia, KTM per un’appendice giudicata irregolare sulla Ducati ma i quattro team hanno ufficialmente presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM e dunque sarà la Corte d’Appello della Federazione Internazionale a decidere in merito. Lo spoiler montato sul forcellone posteriore, a detta ...

MotoGp - conclusa l'inchiesta in Qatar : ecco la decisione della Race Direction sulla vittoria di Dovizioso : I commissari di gara hanno preso la propria decisione circa il reclamo presentato da quattro team nei confronti della Ducati La Race Direction conferma la vittoria di Andrea Dovizioso nel Gp del Qatar ...

MotoGp Qatar : vittoria Dovizioso confermata - respinto il reclamo : LOSAIL - vittoria confermata per Dovizioso e ricorso respinto: sarebbe questo l'esito, secondo fonti Sky, del ricorso contro la vittoria del pilota Ducati di Andrea Dovizioso al MotoGp del Qatar. A ...

MotoGp Qatar - Ducati : respinto ricorso contro vittoria Dovizioso : LOSAIL - Sarebbe stato respinto, secondo fonti Sky, il ricorso contro la vittoria in Qatar della Ducati di Andrea Dovizioso al MotoGp del Qatar. A breve dovrebbe esserci l'ufficializzazione della ...