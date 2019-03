DRE 2019 | corsi ed experience by Ducati

F1 - Mondiale 2019 : le squaDRE partecipanti. La Toro Rosso : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : SCUDERIA Toro Rosso – HONDA piloti: 1) Daniil Kvyat nato a Ufa (RUS) il 26 aprile 1994. Gran Premi disputati: 74, con 2 podi tra Toro Rosso e Red Bull. Giri veloci: 1. punti conquistati: 133. Il pilota russo è chiamato alla grande riscossa, dopo una prima parte di carriera che lo aveva visto scivolare, in pochi mesi, dalla Red Bull alla Toro Rosso, fino all’appiedamento. Dopo un avvio interessante, Kvyat sembrava avere chiuso ...

F1 - Mondiale 2019 : le squaDRE partecipanti. La Ferrari : piloti - palmares - punti di forza e aspetti da migliorare : Il Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai alle porte e dal 17 marzo, in Australia, si comincerà a fare sul serio. Ripartirà la caccia all’iride della Ferrari che manca l’appuntamento con il titolo dal 2007, se parliamo di Mondiale piloti, e dal 2008 nel caso della graduatoria riservata ai costruttori. Andiamo quindi a scoprire ed analizzare tutte le caratteristiche e le peculiarità della scuderia di Maranello I piloti Charles Leclerc ...

Highlights MotoGP - VIDEO GP Qatar 2019 : AnDREa Dovizioso la spunta in volata su Marquez - 5° Valentino Rossi : La vittoria di Andrea Dovizioso è ancora sub iudice, ma il GP del Qatar della classe MotoGP è stato davvero emozionante, soprattutto nelle ultimissime fasi, con il testa a testa con lo spagnolo Marc Marquez. Buon quinto posto in rimonta per Valentino Rossi: attenzione però, perché la classifica potrebbe essere ancora riscritta. Di seguito gli Highlights della gara: GLI Highlights DEL GP DEL Qatar DELLA ...

F1 - Mondiale 2019 : la startlist e l’elenco completo delle squaDRE e piloti partecipanti. Nazionalità e date di nascita : Il Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai pronto per il via ufficiale di questo fine settimana con il Gran Premio di Australia, per cui è tempo di andare a conoscere nel dettaglio i protagonisti che ci accompagneranno lungo i 21 appuntamenti del campionato. I pluricampioni della Mercedes non andranno a mettere mano alla coppia composta da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La prima importante novità, com’è ben noto, la vedremo in ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : la vittoria di AnDREa Dovizioso resta congelata! Verdetto sub iudice - deciderà la Corte d’Appello : La vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019 è stata congelata. La Commissione Gara ha respinto il ricorso avanzato da Honda, Suzuki, Aprilia, KTM per un’appendice giudicata irregolare sulla Ducati ma i quattro team hanno ufficialmente presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM e dunque sarà la Corte d’Appello della Federazione Internazionale a decidere in merito. Lo spoiler montato sul forcellone posteriore, a detta ...

IL SILENZIO DELL'ACQUA/ Anticipazioni : i segreti di AnDREa - 10 marzo 2019 - : Il SILENZIO DELL'ACQUA, Anticipazioni del 10 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. Matteo sotto accusa: Luisa estromette Andrea dal caso.

MotoGP - GP Qatar 2019 : reclamo respinto - ufficiale la vittoria di AnDREa Dovizioso! Appendice regolare : Andrea Dovizioso ha ufficialmente vinto il GP del Qatar 2019, prova d’apertura del Mondiale MotoGP che si è disputata oggi a Losail. Il successo del forlivese è rimasto in dubbio dopo che quattro squadre avevano presentato un reclamo per l’utilizzo di un discusso spoiler sul posteriore della Ducati. Honda, Suzuki, Aprilia e KTM (quindi tutti i team avversari a parte la Yamaha) affermavano che l’Appendice poteva essere usata ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio AnDREas Seppi e Marco Cecchinato subito out : Dura appena 53 minuti l’esperienza nel tabellone di doppio di Andreas Seppi e Marco Cecchinato nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: la coppia azzurra è stata eliminata al primo turno dalla coppia numero tre del seeding, composta dall’austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic, che ha vinto per 6-4 6-0. Nel primo set gli azzurri si salvano al deciding point in apertura, poi fino al sesto game il servizio è dominante- Sul ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : AnDREa Dovizioso mostra i muscoli. Il messaggio a Marc Marquez : quest’anno la Ducati ci crede! : E i giochi Qatariani sono fatti o quasi… Andrea Dovizioso e la Ducati ci tenevano a partire con il piede giusto nel Mondiale 2019 di MotoGP e, nella sempre apprezzata sede di Losail (Qatar), il connubio tutto italiano ha fatto risuonare l’inno di Mameli come l’anno scorso. Un remake dolce quello vissuto nel corso della gara odierna: un nuovo duello ai ferri corti con la Honda di Marc Marquez e un nuovo trionfo in cui il ...

Scherma - Grand Prix Budapest 2019 : secondo posto per AnDREa Santarelli - vince Minobe. Nella gara femminile successo di Popescu : Ottimo secondo posto per Andrea Santarelli nel Grand Prix di spada a Budapest. Il 25enne azzurro riesce finalmente a tornare sul podio dopo il terzo posto di Doha del dicembre 2017 e ottiene il suo miglior risultato nel circuito. L’atleta di Foligno è stato sconfitto in finale dal giapponese Kazuyasu Minobe con il punteggio di 15-12. Un assalto molto equilibrato, in cui l’esperto nipponico è riuscito però ad essere più brillante nelle ...

MotoGP - Pagelle GP Qatar 2019 : AnDREa Dovizioso inizia alla grande - Marquez si inchina - Rossi risorge - Vinales sprofonda : Se il buongiorno si vede dal mattino… ci attende un Mondiale 2019 di MotoGP letteralmente elettrizzante. Il Gran Premio del Qatar ha messo in scena il primo atto dell’infinito duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, con il romagnolo che ha vinto con pieno merito. La gara è stata particolare, spesso non tirata a tutta dai protagonisti ma ha regalato diversi spunti interessanti, soprattutto in casa Yamaha con un Maverick Vinales ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : reclamo di quattro squaDRE contro la Ducati! Spoiler nel mirino - Dovizioso rischia la vittoria? : Il verdetto del GP del Qatar 2019 non è ancora ufficiale. La gara che ha aperto il Mondiale MotoGP è stata vinta da Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez e Cal Crutchlow, ai piedi del podio Alex Rins e Valentino Rossi. quattro squadre però hanno fatto reclamo per una presunta irregolarità dello Spoiler montato dalla Ducati, l’appendice utilizzata sul posteriore dal vincitore della prova e dagli altri piloti del team di Borgo Panigale ...

AnDREa Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019 : “Battere Marquez nel corpo a corpo dà gusto - vittoria bellissima” : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è esaltato a Losail e ha incominciato al meglio la stagione, la rincorsa verso il titolo iridato parte con un trionfo fantastico nel deserto al termine di una gara di assoluto spessore: il forlivese ha condotto la prova per larghi tratti, nel finale ha lasciato passare Marc Marquez e poi lo ha battuto in un duello da brividi come era già ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2019 : terzo posto per gli azzurri nella gara a squaDRE - successo dei sudcoreani : Dopo la straordinaria doppietta nell’individuale con Luca Curatoli ed Aldo Montano, l’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre della 62ma edizione del Trofeo Luxardo a Padova, valido per la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Protagonisti oggi sulle pedane della Kioene Arena sono stati Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Dario Cavaliere, che ha sostituito Montano, costretto al forfait a causa dell’infortunio subito nella ...