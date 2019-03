Atterraggio d' emergenza a Palermo

Colombia : aereo in fiamme dopo un Atterraggio di emergenza - 12 morti : Almeno 12 persone sono morte dopo che l'aereo su cui viaggiavano è precipitato nel centro della Colombia. L'aeronautica civile ha reso noto che il pilota dell’aereo aveva dato l'allarme attorno alle 10.40 locali, mentre si stava dirigendo verso la città di Villavicencio. Ignote le cause dell’incidente.Continua a leggere

Bangladesh - Atterraggio d’emergenza volo per Dubai : ucciso dirottatore con problemi psichici : È stato ucciso l’uomo che ha tentato di dirottare il volo BG-147, diretto a Dubai, fermo all’aeroporto di Chittagong dopo un atterraggio di emergenza. Il 25enne, probabilmente con problemi psichici, è stato colpito dagli spari esplosi dalle forze speciali del Bangladesh, che hanno fatto irruzione a bordo dopo che il velivolo ha effettuato un atterr...

Jennifer Aniston e Courteney Cox - paura : Atterraggio d’emergenza - video : Jennifer Aniston e Courteney Cox, spavento in volo: scoppia la ruota del jet, atterraggio di emergenza in California, il video Momenti di panico e paura per Jennifer Aniston e Courteney Cox che, assieme ad altri dodici passeggeri, hanno vissuto un atterraggio di emergenza in California nella giornata di ieri. Il jet privato diretto a Cabo San […] L'articolo Jennifer Aniston e Courteney Cox, paura: atterraggio d’emergenza, video ...

Paura sul volo Delta - la turbolenza provoca 5 feriti : Atterraggio d’emergenza : Sono stati attimi terribili quelli vissuti sul volo Delta da Orange County a Seattle, dello scorso 14 febbraio. Una improvvisa turbolenza ha costretto ad un atterraggio d’emergenza a Reno. L’aereo ha iniziato a “ballare” proprio durante il servizio di bordo, il carrello si è ribaltato e alcuni oggetti hanno colpito dei passeggeri, ferendone, in modo lieve, cinque. L'articolo Paura sul volo Delta, la turbolenza provoca 5 ...