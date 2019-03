Romina Power in lutto | lo strazio comunicato ai fan | Dopo 20 anni insieme | il

Al Bano Carrisi - lite furibonda tra Romina Power e la Lecciso a casa sua : 'È finita in disgrazia' : Pare che Romina Power e Loredana Lecciso siano state protagoniste di una lite accesa tra le mura di Cellino San Marco, dove Al Bano vive insieme ai suoi figli. Si vocifera - si legge su Il Giornale - ...

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme : pronti due dischi : Gran ritorno per Al Bano e Romina Power. Seppure i rumors dicano che la coppia non si è ritrovata sul

Al Bano e Romina Power - un annuncio pazzesco : dopo 24 anni la coppia... : Al Bano e Romina Power si preparano ad un 2019 davvero esaltante. Non solo diventeranno ancora una volta nonni grazie alla loro figlia Cristel ma i due sono pronti a pubblicare un nuovo album insieme. Un disco a due voci che arriverà dopo ben 24 anni. E' dal '95 infatti che la coppia non produce più

Cristel Carrisi - fiocco rosa : nipote in arrivo per Al Bano e Romina Power : A distanza di pochi mesi dalla nascita di Kai, primogenito di Cristel Carrisi e di Davor Luksic, la coppia è già in attesa del secondogenito. La notizia è stata diffusa dal settimanale Oggi nelle ultime ore. La figlia 33enne di Al Bano e Romina Power che da tempo vive a Zagabria insieme al marito, accoglie con grande felicità l"arriva di una deliziosa bambina. E ora la famiglia Carrisi si allarga ancora di più."A metà agosto avremo un altro ...

Ylenia Carrisi è viva - Romina Power e Albano ci credono ancora : Ylenia Carrisi è viva, Romina Power e Albano ci credono ancora Che fine ha fatto Ylenia Carrisi Non ha mai smesso di sperare Romina Power dopo la scomparsa della giovane figlia, Ylenia Carrisi. La ragazza, all’ epoca giovanissima, scomparve a New Orleans durante una vacanza con alcuni amici. La madre non ha mai smesso di credere che possa essere ancora viva, a differenza dell’ex marito Albano Carrisi. Dal canto suo, l’artista si è sempre ...

Albano Carrisi definitivo su Loredana Lecciso e Romina Power : 'Il diavolo e l'acqua santa - loro insieme...' : Il Festival di Sanremo di Albano Carrisi , con Romina Power e Loredana Leccis o insieme sul palco. Il cantante di Cellino San Marco ha abbozzato un suo dream team nel caso la Rai gli affidasse la ...

Al Bano condurrà Sanremo?/ "Potrei farlo" e su Romina Power e Lecciso 'vallette'… : Al Bano Carrisi condurrà Sanremo 2020? Il cantante di Cellino non si tira indietro e pensa già al 'suo' Festival tra possibili ospiti e 'vallette'.

Al Bano tengo lontano Romina Power e la Lecciso : In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” Al Bano ha raccontato che ha cercato di stabilire il concetto di nucleo allargato per la serenità e l’equilibrio tra i figli, nati da due relazioni con Romina Power e Loredana Lecciso. Anche con le due ex compagne il cantante ha deciso di tracciare una linea invalicabile per non urtare la loro sensibilità come mamme e donne: “Entrambe esigono il loro spazio, e io cerco di essere sempre ...

Al Bano : "Romina Power e Loredana Lecciso? È importante tenerle a distanza l’una dall’altra" : Al Bano, da sempre, portatore dei solidi valori della famiglia, nel corso degli anni, ha cercato di stabilire il concetto di nucleo 'allargato' per la serenità e l'equilibrio tra i figli, nati da due relazioni molto lunghe, con Romina Power e Loredana Lecciso. Il Leone di Cellino San Marco non ha alcun intenzione di minare queste condizioni per il bene di tutti come confessato al settimanale 'Oggi': Per me essere padre o marito è ...