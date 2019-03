Informatico in Germania “Mi hanno scelto leggendo tra gli hobby del mio curriculum In

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) “Insto bene e credo di poter realizzare i miei sogni. Gli stipendi sono più che doppi rispetto all’Italia e il costo della vita più basso. E una cosa che mi ha colpito è che durante il colloquio chiedono al lavoratore che stipendio si aspetti. Fantascienza rispetto alla realtà italiana. A mechiesto quanto ritenevo opportuno essere pagato e quando sono stato assuntorispettato la mia richiesta”. Alessandro Iavicoli, 36enne laureato in informatica, lavorava nella città in cui è nato, Trento, ma non era soddisfatto. Così hadi partire. “Io coraggioso? No, credo serva più coraggio a rimanere in Italia, che si fonda su un sistema malato, clientelare e non meritocratico. La mia è stata una scelta ponderata e meditata a lungo”.Oggi Alessandro vive a Oldenburg, nella Bassa Sassonia, e si occupa della programmazione informatica delle piattaforme di ...

