Aereo Ethiopian Airlines precipita con 157 persone a bordo | tutti morti «Anche 8

Precipita Aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi - morte le 157 persone a bordo. Almeno otto sono italiani : Ci sono anche Almeno otto italiani tra le 157 persone morte bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines Precipita to stamattina, sei minuti dopo il decollo, tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi . Al momento non si ha il numero preciso dei nostri connazionali che erano sul volo. Si attende di venire a conoscenza della lista dei passeggeri...

Precipita Aereo dell’Ethiopian Airlines con 157 a bordo «Si temono 8 vittime italiane» : Il premier Abiy Ahmed Ali: «Era diretto a Nairobi, esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie». Alcuni osservatori hanno ricordato come il jet - un 737 Max 8 - sia dello stesso modello di quello caduto qualche mese fa in Indonesia

Schianto Aereo Ethiopian Airlines : 59 incidenti per la compagnia aerea di bandiera dell’Etiopia : Un aereo Ethiopian Airlines è precipitato oggi, provocando la morte di 157 persone. E’ la compagnia aerea di bandiera dell’Etiopia, opera voli passeggeri e cargo verso 80 destinazioni nel mondo, 28 delle quali sono destinazioni nazionali. Il suo hub è l’Aeroporto di Addis Abeba-Bole. Tra i 59 incidenti che hanno coinvolto velivoli della Ethiopian si ricordano: il 15 settembre 1988 entrambi i motori a reazione di un Boeing 737 ...

Aereo Ethiopian Airlines precipita : 157 morti. «A bordo anche italiani» : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipita to stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi con 157 persone a bordo . Nessun sopravvissuto. Fra le vittime ci sarebbero...

Ethiopian - è un B737 MAX 8 il jet precipitato e 157 le vittime. "Preoccupa" il secondo disastro di questo nuovo Aereo : Sono tutti morti i 157 a bordo del Boeing 737 MAX 8 della Ethiopian Airlines precipitato dopo pochi minuti dal decollo da Addis Abeba per Nairobi. Non ci sono al momento notizie sulla cause della ...