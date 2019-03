Scintille tra Marquez e Petrucci | le parole di Tardozzi | “la Honda ci teme!”

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019)hanno vissuto un pomeriggi di tensione in pista, un duello che di certo proseguirà anche domani in gara Lo scontro trasta accendendo la vigilia della gara di domani di MotoGp in Qatar. I due non se le sono mandate a dire dopo le qualifiche ed anche la Ducati ha risposto al pilotaper bocca di Davide. Quest’ultimo, ai microfoni di Skysport, ha parlato del duello in pista tra i due piloti: “Siamo molto contenti che il campione in carica ci tema sino a questo punto, nelle PL4 siamo andati forte con entrambi i piloti, quindi per noi la giornata resta più che positiva con Dovizioso in prima fila. Peccato per Danilo”. Domani sarannoL'articolotra, ledi: “laci teme!” SPORTFAIR.

SSportNetwork : #SaturdayFever #SerieA #ChievoMilan 0-1 36' Scintille tra le panchine, espulsi Gattuso e Pacione. - LaPiKkO : RT @ilpopulista_it: SCINTILLE NORD-SUD De Luca aveva citato Manzoni e l'ode 'Marzo 1821': 'Han giurato: non fia loco ove sorgan barriere tr… - ilClandestinoTW : Scintille e insulti tra Capolei e Leli al confronto su Youngtv, poi la “pace” -