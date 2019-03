Pantigliate | l' ultimo saluto al centauro Cristian | è il rombo delle moto degli amici

ilgiorno

(Di sabato 9 marzo 2019) Tribiano, 8 marzo 2019 - Ancora una volta la comunità disi è raccolta in massa per celebrare l'ennesimo doloroso lutt o. Pare una maledizione per la piccola cittadina che, nel giro di ...

7giorni : Sabato 9 marzo presso la Biblioteca Comunale di Pantigliate (via Risorgimento 34) alle ore 16, in occasione della g… -