Milano Clown Festival | XIV edizione

Milano Clown Festival - l’evento popolare in scena per le strade dei quartieri : “Diventare clown vuol dire smettere di fingere” : La cresta rossa disordinata come un cespuglio, sul volto si intuiscono i segni del trucco rimosso, come se l’essere clown non potesse mai nascondersi. Maurizio Accattato, in arte Moriss, è uno storico mimo e clown milanese, figlio d’arte e allievo di Dario Fo e Franca Rame. Dirige la Scuola di Arti circensi e teatrali nel quartiere Isola di Milano. Da quattordici anni direttore artistico del Milano clown Festival (al 6 al 9 marzo) ...