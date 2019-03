Lewis Hamilton in Qatar | le FOTO dal paddock della MotoGP 2019

MotoGp – Lewis Hamilton ai box Yamaha - il pilota di F1 incontra Morbidelli ed attende Valentino Rossi [VIDEO] : Lewis Hamilton ospite del box Yamaha Petronas, il pilota di Formula Uno spunta nel paddock del circuito di MotoGp in Qatar In occasione del primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, Lewis Hamilton ha fatto una capatina sul circuito di Losail. Mentre in pista si stanno disputando le qualifiche della Moto2, il pilota di Formula Uno ha fatto visita ai box Yamaha Petronas, dove ha incontrato ed interloquito con Fabio Quartararo e ...

Valentino Rossi guiderà una F1 - il Dottore al volante della Mercedes! Scambio con Lewis Hamilton : Valentino Rossi tornerà a guidare una F1! La clamorosa indiscrezione arriva da corsedimoto.com che parla della nuova sfida del Dottore, oggi in pista a Losail per il GP del Qatar di MotoGP: il nove volte Campione del Mondo sarà al volante della Mercedes nel mese di dicembre, a fine stagione il 40enne potrà guidare la vettura che ha dominato le ultime stagioni di Formula Uno. Valentino Rossi era già salito su una vettura della massima categoria ...

F1 – Lewis Hamilton non ci sta : il duro sfogo sui social contro la stampa [GALLERY] : Il duro sfogo di Lewis Hamilton dopo le recenti fake news che lo riguardano: il campione del mondo di F1 non ci sta Lewis Hamilton ha dimostrato diverse volte di non avere peli sulla lingua. Il campione del mondo di F1 non ha apprezzato delle recenti notizie che lo riguardano, che hanno a che fare con presunti flirt e festini con donne. Il pilota britannico della Mercedes ha così deciso di pubblicare delle Storie Instagram nelle quali ...

Cindy Kimberly - la nuova fiamma di Lewis Hamilton (scoperta da Justin Bieber) : Cindy Kimberly, la nuova fiamma di Lewis HamiltonCindy Kimberly, la nuova fiamma di Lewis HamiltonCindy Kimberly, la nuova fiamma di Lewis HamiltonCindy Kimberly, la nuova fiamma di Lewis HamiltonCindy Kimberly, la nuova fiamma di Lewis HamiltonCindy Kimberly, la nuova fiamma di Lewis HamiltonCindy Kimberly, la nuova fiamma di Lewis HamiltonCindy Kimberly, la nuova fiamma di Lewis HamiltonCindy Kimberly, la nuova fiamma di Lewis HamiltonCindy ...

MotoGP - Lewis Hamilton dà appuntamento in Qatar : Non è un amore improvvisato, Lewis Hamilton ama da sempre le moto . Non è un caso che il pilota inglese sia testimonial della MV Agusta, moto che ha sempre portato ai gran premi a Monte Carlo e a ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati e classifica 1° marzo. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton divisi da 3 millesimi! : Con le ultime otto ore odierne si sono ufficialmente conclusi i Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. L’ultima sessione ha visto il miglior tempo di Sebastian Vettel che, tuttavia, si è fermato per un problema elettrico nel corso del pomeriggio. Nel turno odierno tutti i piloti hanno voluto forzare con le gomme più morbide., tanto che Lewis Hamilton si è portato a tre soli millesimi dal rivale tedesco ma, a sua ...

F1 - Lewis Hamilton : “Essere i più veloci qui ha poco senso. Ferrari è avanti ma io scommetto su me stesso” : Lewis Hamilton non si fascia la testa prima di essersela rotta e guarda avanti. Il cinque volte iridato in F1 non è troppo preoccupato dai grandi tempi della Ferrari in questi test a Barcellona (Spagna). Il britannico è conscio del fatto suo e di avere a disposizione un team che saprà portarlo all’esordio iridato a Melbourne (Australia), il 17 marzo, nelle migliori condizioni possibili. La scuderia di Brackley sta lavorando alacremente. La ...

F1 – Test Barcellona - Lewis Hamilton tira le somme : “Ferrari superiori - noi abbiamo delle lacune” : Lewis Hamilton non si nasconde dietro un dito, il britannico riconosce la supremazia delle Ferrari e le lacune delle Mercedes Durante la quarta giornata di Test a Barcellona, i piloti stanno mettendo alla prova le loro monoposto, per l’ultima volta prima dell’inizio del campionato mondiale di Formula Uno il 17 marzo. Tra i piloti più veloci dell’ultima sessione di Test c’è Sebastian Vettel (con il tempo ...

F1 - Test Barcellona 2019 - Lewis Hamilton : “Oggi è stata una buona giornata - abbiamo accumulato un sacco di chilometri” : Decimo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton nel penultimo dei quattro giorno della seconda sessione di Test delle scuderie di Formula 1 a Barcellona: il pilota britannico appare soddisfatto della sua vettura nelle dichiarazioni rilasciate a fine giornata al sito f1grandprix.motorionline.com. Questo infatti il bilancio del britannico: “Oggi è stata una buona giornata. abbiamo accumulato un sacco di chilometri, è stato probabilmente uno dei ...

F1 – Hamilton ed il suo aiutante speciale : il bull dog di Lewis a Barcellona testa gli pneumatici ai box [VIDEO] : Il bull dog di Lewis Hamilton dà spettacolo ai box durante i test di Formula Uno a Barcellona: Roscoe testa le gomme Durante le sfiancanti giornate di test i piloti di Formula Uno si concedono anche dei momenti di svago. Questo è proprio il caso di Lewis Hamilton che, durante la terza giornata di prove sul circuito di Barcellona, ha portato con sé Roscoe, il suo bull dog. Il cane ha ‘testato’ gli pneumatici del campione del ...

F1 – Chi è la nuova fidanzata di Lewis Hamilton? La fascinosa Cindy Kimberly nel cuore del pilota [GALLERY] : Lewis Hamilton ha una nuova fidanzata? Il pilota avvistato in compagnia della sexy modella di origini olandesi Cindy Kimberly Lewis Hamilton potrebbe essere rimasto rapito dalla bellezza di Cindy Kimberly. Nonostante il pilota della Mercedes abbia davvero poco tempo da dedicare alla sua vita privata, dati gli impegni lavorativi e quelli mondani, il britannico è stato avvistato insieme alla sexy modella di origini olandesi. La bellissima ...

F1 - Test Barcellona 2019. Lewis Hamilton : “Positivi i tanti giri - ma ci sono dei piccoli ostacoli”. Bottas : “Concentrati sul set-up” : Lewis Hamilton ha concluso la seconda giornata di Test F1 a Barcellona con l’ottavo tempo (1:18.943, ad appena due millesimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas). Il Campione del Mondo si è concentrato in particolar modo sul passo gara percorrendo ben 102 giri e ha puntato sulla mescola C3 per Testare la sua Mercedes alla vigilia dell’inizio del Mondiale. Il britannico si è dichiarato abbastanza soddisfatto al termine di questo ...

F1 - Lewis Hamilton : “Dobbiamo analizzare il tutto e continuare a spingere” : Dodicesimo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton nel primo dei quattro giorno della seconda sessione di test delle scuderie di Formula 1 a Barcellona: il pilota britannico appare soddisfatto della sua vettura nelle dichiarazioni rilasciate a fine giornata al sito f1grandprix.motorionline.com. Hamilton infatti ha riferito: “Abbiamo superato il nostro programma di prove e la vettura ha reagito bene. C’è stato un miglioramento rispetto alla ...

F1 - Lewis Hamilton : “Non sono preoccupato dalla velocità della Ferrari. Faremo di tutto per essere competitivi fin dall’inizio” : La quattro giorni di test a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Tanti chilometri percorsi e giri completati dalle monoposto di Formula Uno. La priorità, specie per i top team, era quella di verificare l’affidabilità delle vetture e permettere ai propri tecnici di trovare la giusta strada di sviluppo da seguire. In questa prima finestra di prove la Ferrari è quella che ha impressionato di più. La SF90 ha completato complessivamente ...