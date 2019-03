Incidente piattaforma | recupero parte gru

Ancona - Incidente su piattaforma : recuperato il corpo dell’operaio : E’ stato recuperato questa mattina il corpo di Benedetto Egidio, 63 anni, di San Salvo (Chieti), l’operatore disperso in mare a seguito dell’ incidente verificatosi ieri mattina sulla piattaforma a gas Barbara F dell’Eni, in acque internazionali, a 60 km dal porto di Ancona . Il corpo , che si è inabissato all’interno della cabina a 70 metri di profondità, è stato recuperato grazie ad una operazione condotta da una ...

Incidente su una piattaforma per l'estrazione del gas al largo di Ancona - 2 feriti : L'accaduto potrebbe sollevare nuove polemiche riguardo alla questione delle trivelle in mare, molto dibattuta in Italia dalla politica. Secondo le prime ricostruzioni, la gru che stava effettuando ...

Ancona - Incidente su piattaforma petrolifera : localizzato il corpo dell'operaio deceduto : E' stato localizzato a circa 70 metri di profondità il corpo dell'operaio caduto questa mattina insieme al mezzo meccanico dalla piattaforma Eni Barbara F. Come si ricorderà, il sinistro è avvenuto durante le operazioni di carico sul "supply vessel". Per cause ancora in corso di accertamento, la gru all'improvviso si è staccata, precipitando in acqua, mentre due operai a bordo dell'imbarcazione sono rimasti feriti e trasportati successivamente ...