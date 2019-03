Iacchetti contro Baglioni : 'A Sanremo ha respinto me con un pezzo di Guccini' : 'Non ha respinto me. Peggio: ha rifiutato una canzone di Francesco Guccini , 'Migranti', che peraltro è nello spettacolo teatrale', dice in un'intervista a 'La Verità' Enzo Iacchetti , ricordando la ...

Iacchetti contro Hunziker : "Se il canone Rai si paga nella bolletta della luce - da domani candele" : A Enzo Iacchetti non sta piacendo Sanremo. Il conduttore di Striscia la Notizia, mentre la Rai trasmette la diretta della kermesse, rilascia in contemporanea commenti poco entusiasti sul suo profilo Instagram. In uno di questi, si è lamentato della "pochezza" di Sanremo, proprio mentre sul palco si esibiva Michelle Hunziker, collega nel programma di Antonio Ricci. "Se il canone Rai si paga nella bolletta della luce...Da domani accendo ...