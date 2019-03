Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le schede in Chrome

Google Assistant lancia la conversazione continua su Google Home e tutti gli smart display negli USA : Google ha confermato che la conversazione continua sarà presto disponibile su tutti gli smart display. Lo stato di ascolto attivo è indicato dall'icona di Google Assistant nell'angolo in alto a sinistra dello schermo con il logo che appare mentre viene emessa una risposta, ma passa ai quattro punti colorati rimanendo in attesa e alle onde vocali se gli utenti continuano la conversazione. L'articolo Google Assistant lancia la conversazione ...

Unieuro propone l’abbinata Google Home Mini-Philips Hue Starter kit E27 a 89 - 90 euro : Unieuro propone Google Home Mini e Philips Hue Starter kit E27 in un unico pacchetto dal costo di 89,90 euro: l'offerta è inclusa nell'ultimo volantino ed è valida fino al 21 marzo 2019. L'articolo Unieuro propone l’abbinata Google Home Mini-Philips Hue Starter kit E27 a 89,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Il doodle di Google per la Festa internazionale della donna cita Frida Kahlo e Yoko Ono : Frida Kahlo, artista messicanaMae Jemison, astronauta e medico americanaEmma Herwegh, scrittrice tedescaYoko Ono, artista giapponeseNL Beno Zephine, diplomatica indianaMary Kom, pugile indianaClarice Lispector, scrittrice brasilianaZaha Hadid, architetto anglo-irachenaMillicent Fawcett, scrittrice e suffragista britannicaMarina Tsvetaeva, poetessa russaGeorge Sand, scrittrice franceseSanmao, scrittrice taiwanwese di origini cinesiChimamanda ...

Google sta testando il Material Theme per le pagine “Guida e feedback” su Android : Google sta testando alcune modifiche alle pagine "Guida e feedback" per allineare il loro design con il Material Theme dell'azienda. Nel complesso, il nuovo design di Google conferisce a tutta la sezione un aspetto più pulito e invitante e sembra coincidere con l'ultima versione beta di Google Play Services (15.1.xx) che non è ancora stata distribuita su Android. L'articolo Google sta testando il Material Theme per le pagine “Guida e ...

L’interfaccia web di Google Voli è stata aggiornata con il Material Theme : Google Voli è allo stesso tempo uno strumento di ricerca e un sito dedicato e recentemente l'interfaccia web ha ottenuto il Material Theme, mentre la controparte mobile deve ancora essere aggiornata da Google. Le caselle con più campi e menu ora presentano angoli arrotondati e uno sfondo bianco, mentre il blu predominante del tema precedente è ora presente solo per gli elementi in risalto. L'articolo L’interfaccia web di Google Voli è ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : un doodle di Google eccezionale - 13 FRASI e CITAZIONI per ispirare le nuove generazioni [GALLERY] : 1/16 ...

Google Assistant è in grado di prenotare un tavolo al ristorante in più stati USA e con più dispositivi : La nuova funzione offerta da Google Assistant e basata sulla tecnologia Duplex permette di prenotare rapidamente un tavolo al ristorante tramite lo smartphone. Grazie al feedback degli utenti, Google sta iniziando a rendere questa funzione disponibile sempre a più persone negli USA che ora possono utilizzarla su tutti gli smartphone Google Pixel in 43 stati e in futuro su un numero sempre maggiore di dispositivi. L'articolo Google Assistant è ...

Google Assistant ora parla italiano sulle Android TV : sulle Android TV Google Assistant si aggiorna e incomincia a parlare l'italiano. Assieme alla lingua di Dante l'assistente di Google supporta ora altri tre idiomi raggiungendo così un totale di 8. L'articolo Google Assistant ora parla italiano sulle Android TV proviene da TuttoAndroid.

Google introduce la nuova barra di ricerca sul web e testa gli annunci sponsorizzati nella ricerca delle immagini : Da oggi la pagina Google.com presenta oggi un campo di ricerca con gli angoli arrotondati nella parte superiore dello schermo che si espande per includere un elenco di suggerimenti per il completamento automatico mano a mano che gli utenti digitano. Google sta inoltre testando gli annunci sponsorizzati nelle ricerche di immagini che permettono di toccare un pulsante del tag dello shopping per visualizzare i dettagli di base e un link per ...

Google sta sviluppando un sistema per gestire la patente di guida su Android : Google sta sviluppando la IndentityCredential API per la gestione digitale di documenti come la patente di guida, sfruttando anche alcune componenti hardware. L'articolo Google sta sviluppando un sistema per gestire la patente di guida su Android proviene da TuttoAndroid.

Sony annuncia nuove cuffie Extra Bass WH-XB700 con Google Assistant e Amazon Alexa : Sony ha annunciato ufficialmente delle nuove cuffie wireless WH-XB700 della serie Extra Bass dotate di integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa. L'articolo Sony annuncia nuove cuffie Extra Bass WH-XB700 con Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant in futuro potrebbe avere un corpo robotico : In futuro, stando ad un nuovo brevetto, Google Assistant potrebbe assumere un corpo robotico per assistere gli utenti e fornire i propri "servigi" L'articolo Google Assistant in futuro potrebbe avere un corpo robotico proviene da TuttoAndroid.

Le azioni di Google Assistant ricevono nuove voci più naturali : Google sta introducendo nuove voci WaveNet per le azioni in inglese (en-US, en-GB e en- AU), olandese, francese (fr-FR e fr-CA), tedesco, italiano, russo, portoghese (brasiliano), giapponese, coreano, polacco, danese e svedese. A partire da oggi, Google Assistant supporta le voci Wavenet con una migliore qualità percepita rispetto alle precedenti voci TTS utilizzate e ora soddisfano o superano un punteggio medio di 3,6. L'articolo Le azioni di ...

Le Android Slices per alcune impostazioni appaiono nei dispositivi Google Pixel : Le Slices per le varie preferenze del dispositivo da qualche giorno iniziano a essere visualizzate sui dispositivi Pixel che eseguono Android 9 Pie L'articolo Le Android Slices per alcune impostazioni appaiono nei dispositivi Google Pixel proviene da TuttoAndroid.