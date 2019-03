Anthem gioco più venduto del PlayStation Store a febbraio

Anthem : cronaca del videogioco più incompreso di sempre : Quando voli cambia tutto, è un concentrato di potenza e libertà: scendi in piacchiata tra nel verde luminoso, ti tuffi nell'acqua, i suoni si attutiscono e poi la luce, risali rocce a stropiombo fino ...

A quanto pare Anthem è il gioco di BioWare con le peggiori valutazioni di sempre : Sulla carta Anthem doveva essere il titolo che avrebbe dovuto far riscattare BioWare agli occhi dei fan rimasti delusi con Mass Effect: Andromeda. Purtroppo non è stato così ed anzi il nuovo shooter-RPG fantascientifico è stato il gioco BioWare a ricevere le valutazioni peggiori di sempre.Come riporta VG247, per farvi un esempio il titolo ha una media di 65 su Metacritic mentre su Opencritic si piazza con un timido 61, decisamente meglio con ...

Arriva Anthem - il videogioco anti-Destiny : Nell'eterna lotta per il nostro tempo libero, entra in scena un nuovo concorrente. Ci riferiamo ad Anthem , sparatutto online di Electronic Arts che, sulla carta, dovrebbe competere con Destiny 2 di ...

Pachter : i voti deludenti delle recensioni di Anthem? Un gioco non pensato per PC recensito su PC : Come forse avrete intuito anche nelle nostre notizie, i voti che Anthem ha ricevuto e sta ricevendo non sono di certo entusiastici e vedere un gioco di questo tipo e così atteso sfoggiare un 60 su Metacritic, non può che far parlare di risultato deludente.I motivi per queste valutazioni sono ovviamente parecchi ma nessuno aveva ancora proposto una ragione sicuramente molto particolare evidenziata dal noto analista Michael Pachter. Discutendo con ...

Downgrade grafico per Anthem - un video confronto tra il gioco finale e la demo E3 2017 : Negli ultimi giorni la community videoludica non fa che parlare di Anthem. Per i pochi che non lo sapessero, si tratta dell'ultima fatica di BioWare per PlayStation 4, Xbox One e PC, disponibile per l'acquisto dal 22 febbraio. E che, come accade quasi sempre per le produzioni poligonali più attese, è finita sotto la severa lente d'ingrandimento tanto della stampa specializzata quanto dei semplici appassionati. Subendo critiche acute sul piano ...

Anthem : un videogioco in cui sentirsi Iron Man - ma con il fiato corto : Pur non rappresentando certo una rivoluzione nel mondo degli sparatutto in terza persona, una volta scesi sul campo di battaglia Anthem riesce comunque a divertire e a mostrare una spiccata ...

Disponibili 20 minuti di gioco di Anthem : Se state ancora aspettando di giocare ad Anthem, ecco per voi ben 20 minuti di video gameplay del gioco con cui magari ingannare un po' l'attesa.Come riporta VG247, oggi si sono aperti i server di gioco per i possessori dell'Accesso Anticipato al gioco, mentre per i non abbonati a EA e Origin Access ci sarà ancora un po' d'aspettare. Vediamo di seguito il filmato:Leggi altro...

L'ottimizzazione di Anthem si protrarrà fin dopo il lancio del gioco : BioWare ha dichiarato che L'ottimizzazione di Anthem si protrarrà anche dopo il lancio e, come chiaramente visibile su Resetera, questa decisione non fa impazzire i giocatori.Come saprete infatti è stata da poco fatta provare una demo a chi ha preordinato il titolo e i problemi non sono certamente mancati. La demo di Anthem ha portato a galla una serie di problematiche di diverso tipo e molti fan hanno l'impressione che sarebbe consigliabile ...

Anthem : la versione completa del gioco avrà tre Roccaforti : La producer di Anthem Scylla Costa e l'associate producer del gioco Jen Cheverie hanno ufficialmente dichiarato che il titolo, nella sua versione completa al lancio, avrà un totale di tre Roccaforti.Come possiamo anche leggere sul sito ufficiale del gioco, le Roccaforti sono aree particolarmente impegnative in cui saremo chiamati a neutralizzare i nemici con i nostri compagni di squadra, e a completare i diversi obbiettivi in un crescendo che ...

Cresce la febbre da Anthem - perché vale la pena attendere il gioco di Bioware? : Il momento di mettere le mani su Anthem è finalmente arrivato. Non stiamo chiaramente parlando del gioco completo (per quello bisognerà pazientare ancora un pochetto, con la release che è fissata per la metà del mese di febbraio), bensì della Demo VIP resa disponibile da Bioware ed Electronic Arts nel pomeriggio di ieri. Una versione di prova che, come ampiamente sottolineato dagli stesi addetti ai lavori, si discosterà da quello che sarà il ...

Alcuni fan di Anthem hanno messo insieme la mappa completa del mondo di gioco - e non sembra così grande : Alcuni utenti Reddit, fan dell'attesissimo Anthem, hanno messo insieme quella che dovrebbe essere, a loro detta, l'intera mappa di gioco di Anthem mettendo insieme le informazioni collezionate da tutti i filmati del gioco che abbiamo avuto occasione di vedere fin ora.Ebbene, come riporta Gamingbolt, non sembra poi così vasta. La mappa, di cui riportiamo di seguito l'immagine, apparentemente sembra attraversabile da un'estremità all'altra. Come ...

Anthem e il PvP - ci sono margini per il suo inserimento nel gioco? : Ormai ci siamo, la data prefissata per l'esordio della Demo VIP di Anthem è arrivato. A partire dalle 18.00 (ora italiana) tutti i giocatori che hanno preordinato il nuovo titolo sviluppato da Bioware potranno catapultarsi alla scoperta delle sue feature, proseguendo nella propria esplorazione fino alle 3.00 (sempre in riferimento al fuso nostrano) del 28 gennaio. Da non dimenticare ovviamente che si tratta pur sempre di una versione di prova, ...

Secondo BioWare Anthem è nettamente diverso da qualsiasi altro gioco : Anthem è a meno di un mese di distanza dalla sua uscita e tra pochissimo arriverà demo VIP, ovvero domani, 25 gennaio.Gli sviluppatori continuano a condividere sempre più dettagli, mostrandosi molto sicuri del loro gioco. Ad esempio, come segnala Wccftech, Cameron Dayton, che è entrato in BioWare il mese scorso come nuovo direttore narrativo, ha pubblicato una serie di tweet sul suo profilo che elogiano la storia di Anthem."C'è una netta ...