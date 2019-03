Vincere 3-0 col Salisburgo e subire venti tiri in porta | il Napoli non può stare sereno

ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2019) Senza Koulibaly e Maksimovic3-0 e allo stesso tempo avere il proprio portiere come migliore in campo e probabilmente aver subito il più alto numero diin stagione:. A occhio, non era mai successo. Ma è la fotografia dipartita che gli azzurri hanno vinto anche mostrando finalmente cinismo sotto, soprattutto nel primo tempo, contro un avversario mai domo e che varrà la pena non sottovalutare tra sette giorni, nella gara di ritorno. Anche perché ilandrà in Austria con una coppia centrale difensiva inedita: Chiriches e Luperto, viste le squalifiche che scatteranno per Maksimovic e Koulibaly. Non la migliore delle notizie possibili dopo aver visto all’opera la squadra austriaca, sempre temibile.Aveva chiesto una partita intelligente Carlo Ancelotti e l’ha ottenuta. Ilha giocato una partita accorta, ben indirizzato ...

