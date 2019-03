Un allenatore al giorno – Claudio Ranieri alla Roma | la vita di un tecnico entrato nella

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Inizia una nuova avventura per l’, l’ex Leicester sarà il sostituto di Eusebio Di Francesco. Ilstoria per lo storico scudetto in Premier nel 2016, con il Leicester e che non è stato ‘cancellato’ dal successivo esonero e dalle esperienze in Ligue1 (Nantes) e di nuovo in Premier (altro esonero recentissimo con il Fulham). E’ stato premiato dFifa nel 2016 come ‘dell’anno’. In passato anche alcune delusioni, come lo scudetto sfumato con i giallorossi otto anni fa, e diversi esoneri (anche da ct della Grecia). A Valencia lo ricordano invece per i suoi dissapori conrio, mentre al Monaco per aver vinto un campionato di Serie B nel 2013. Era stato definito da Mourinho “un 70enne che ha vinto solo una piccola coppa e troppo vecchio per cambiare mentalita'”. ...

xyz21271663 : @romeoagresti @GoalItalia Verità. Allegri l'altro giorno ha detto che avrebbe parlato del suo futuro dopo Juve-Atle… - GesuKrishna : @PaolaDiCaro non mi ricordo un'altra squadra che cambia allenatore e DS nel giro di un giorno a MARZO, magari memoria corta mia - Valerio06870430 : @augustociardi Non credo che il problema sia l allenatore. Non e accettabile per un essere umano essere insultato e… -