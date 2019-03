Serie C | stangati i vertici del Siena | i dettagli

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Prima le offese all’arbitro sul terreno di gioco, poi le “frasi volgari” e i “diversi sputi” alla collaboratrice della procura federale e infine il lancio di oggetti e bicchieri nello spogliatoio della terna arbitrale che era stato in precedenza chiuso a chiave. E’ la “vergognosa performance”, come la definisce il giudice sportivo, di cui si è macchiato il vicepresidente della Robur, Federico Trani, dopo il derby diC perso in casa contro la Pistoiese per 3-2. L’infuocato post-gara ha portato a unadi pesanti sanzioni decise dal giudice: inibizione fino al 30 giugno 2019 per il presidente della Robur, Anna Durio, inibizione fino al 30 giugno 2020 per Trani e multa di 30mila euro alla società. Trani “a stento trattenuto da altri dirigenti, inveiva contro gli addetti federali e rivolgeva frasi ...