Redmi Note 7 è già disponibile su Amazon Italia a 264 | 90 euro

Xiaomi Redmi Note 6 Pro a 167€ con questo coupon : è un best buy! : Quando abbiamo recensito lo Xiaomi RedMi Note 6 Pro siamo rimasti piacevolmente colpiti dal suo rapporto qualità / prezzo e dall’affidabilità che, ancora una volta, Xiaomi riesce a garantire nella fascia media degli smartphone. Oltre leggi di più...

Primi benchmark per la piattaforma Snapdragon 675 di Redmi Note 7 Pro : Dopo aver visto i Primi sample fotografici di Redmi Note 7 Pro, scopriamo le prestazioni offerte dalla piattaforma Snapdragon 675 realizzata a 11 nanometri. L'articolo Primi benchmark per la piattaforma Snapdragon 675 di Redmi Note 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Come scatta Redmi Note 7 Pro? Ecco i primi sample fotografici : Siete curiosi di scoprire la qualità fotografica si Redmi Note 7 Pro? Ecco i primi sample fotografici provenienti dall'India, in varie modalità. L'articolo Come scatta Redmi Note 7 Pro? Ecco i primi sample fotografici proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 è stata la scelta d’acquisto in assoluto migliore di febbraio 2019 - secondo AnTuTu : AnTuTu ha pubblicato una serie di classifiche sulle quali svettano gli smartphone dal miglior rapporto qualità prezzo disponibili in Cina a febbraio 2019 L'articolo Redmi Note 7 è stata la scelta d’acquisto in assoluto migliore di febbraio 2019, secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 nella variante 6 GB-128 GB è in arrivo in Cina : Redmi Note 7 verrà presto lanciato sul mercato cinese in una nuova variante dotata di ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. L'articolo Redmi Note 7 nella variante 6 GB-128 GB è in arrivo in Cina proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 arriva in Spagna a partire da 149 euro - insieme a un set di sensori intelligenti : Redmi Note 7 è ufficialmente disponibile in Spagna e i prezzi sono da paura. Si parte da 149 euro per il modello base, solo per i più veloci però. L'articolo Redmi Note 7 arriva in Spagna a partire da 149 euro, insieme a un set di sensori intelligenti proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 arriverà in Italia il 12 marzo - con la fotocamera da 48 megapixel : Sarà presentata il prossimo 12 marzo la versione per il mercato Italiano di Redmi Note 7, che a quanto pare sarà differente dalla versione indiana. L'articolo Redmi Note 7 arriverà in Italia il 12 marzo, con la fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Global - Amazfit Cor 2 - Xiaomi Mi AirDots - Honor Band 4 - caricabatterie wireless e altro in offerta su GearVita : Redmi Note 7 Global. Amazfit Cor 2, Honor Band 4 e molti altri prodotti sono in offerta limitata su GearVita, con spese di spedizione incluse. L'articolo Redmi Note 7 Global, Amazfit Cor 2, Xiaomi Mi AirDots, Honor Band 4, caricabatterie wireless e altro in offerta su GearVita proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Pro arriverà in Cina con una scatola a gradiente e altre sorprese : Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha pubblicato oggi una immagine che ritrae la confezione di vendita di Redmi Noe 7 Pro, con gradiente di colore come lo smartphone. L'articolo Redmi Note 7 Pro arriverà in Cina con una scatola a gradiente e altre sorprese proviene da TuttoAndroid.

Il lancio globale di Redmi 7 sembra vicino mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe debuttare in Cina il 18 Marzo : Il lancio di Redmi 7 sembra in dirittura di arrivo visto che recentemente è stato approvato da vari enti di certificazione e oggi lo smartphone è stato certificato anche da NBTC in Tailandia e da TKDN in Indonesia, mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe essere lanciato in Cina il 18 Marzo, come emerso oggi da un poster online dall'aspetto ufficiale. L'articolo Il lancio globale di Redmi 7 sembra vicino mentre Redmi Note 7 Pro potrebbe debuttare in ...

Redmi Note 7 Pro e Redmi Note 7 arrivano in India - con banda 20 e MIUI 10 Global : Come anticipato nei giorni scorsi, Redmi Note 7 Pro è stato annunciato in India, con Snapdragon 675 e fotocamera Sony da 48 megapixel. L'articolo Redmi Note 7 Pro e Redmi Note 7 arrivano in India, con banda 20 e MIUI 10 Global proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 - Redmi Note 6 Pro ed altri ricevono la TWRP ufficiale : Buone notizie per gli amanti del modding: la lista dei device con TWRP ufficiale ora include anche Xiaomi Mi MIX 3, Redmi Note 6 Pro e Sony Xperia XA2 Plus. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3, Redmi Note 6 Pro ed altri ricevono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.