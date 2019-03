Pm Cucchi: Arma sapeva referto segreto

"Il 30 ottobre 2009 era stata fatta una relazione preliminare sui primi risultati dell'autopsia di, tenuta segreta ma di cui il Comando Provinciale e il Gruppo Romano". Così il pm Giovanni Musarò nel corso del processo sulla morte di Stefano. In quel documento preliminare si sottolineava che "la lesività delle ferite allo stato non consentiva di accertare con esattezza le cause della morte". Questa la novità emersa nell'udienza del procedimento bis sui presunti depistaggi.(Di venerdì 8 marzo 2019)

