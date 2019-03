Percorso Strade Bianche 2019 | tutti i tratti in sterrato e le salite Una classica ormai

oasport

(Di venerdì 8 marzo 2019)unanell’elite mondiale, una delle più attese del circuito World Tour. Si corre sabato la: uno scenario unico quello dei colli toscani suiinche caratterizzano questa corsa davvero splendida. Che ci sia una giornata tranquilla o che arrivi il maltempo lo spettacolo è assicurato: ovviamente è ila fare la differenza. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.Sono 184 chilometri con partenza ed arrivo a Siena. Il gruppo prenderà il via nella città toscana e già nei primi 50 chilometri affronterà tre degli undiciin: non si farà la differenza, ma bisognerà stare attenti a non incappare in cadute o forature. Da lì in poi una gran alternanza tra asfalto e: non ci saranno vere e proprie montagne da percorrere, ma tantissimi strappi brevi e duri che si faranno sentire nelle gambe dei corridori. Il momento ...

