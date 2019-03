Parma-Genoa | nei precedenti regna la X

calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2019) Conclusosi il turno europeo e dopo la sfida di questa sera tra la capolista Juventus e l’Udinese, il campionato continuerà domani alle 18 con il 26esimo scontro in massima serie tra, il 46esimo nella storia delle due società. Gli emiliani, attualmente 12esimi in classifica, ospiteranno domani al “Tardini” la squadra di Prandelli, in un incontro valevole per la 27esima giornata. Entrambe le formazioni hanno infatti raccolto 30 punti in 26 gare, ottenendo 8 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte ile 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte il. Lo storico degli scontri tra le due squadre vede 45 partite giocate tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, di cui 14 vinte dale 12 dal, con ben 19 pareggi. Delle 25 partite giocate in massima serie invece, le due formazioni hanno vinto entrambe 8 gare, pareggiandone 9, con 31 reti dele 28 ...

