Milik | «Vogliamo vincere e proseguire in Europa League»

(Di venerdì 8 marzo 2019) Arkadiusai microfoni di Sky al termine della gara contro il SalisburgoTi pesava non segnare?«Non mi pesava, anche perché non ho giocato molto in. Sono contento per questa vittoria, spero che passiamo il turno e andiamo avanti in questa competizione. Abbiamo un'altra partita e non possiamo sottovalutare l'avversario.e giocare il nostro gioco come abbiamo fatto oggi. Nel secondo tempo non abbiamo giocato bene e abbiamo perso tanti palloni»Sapevi di giocare con Mertens?«Per me è uguale, voglio sempre giocare. Sono scelte del mister chi gioca. Voglio giocare e fare più gol possibile. Voglio giocare meglio possibile»In cosa devi migliorare?«Devo ancora migliorare tantissimo, mi trovo benissimo in questa squadra. Devo migliorare nel destro ad esempio»Esperienza con l'Ajax?«L'Ajax è una squadra molto simile al

