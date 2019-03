Mercitalia Rail | consegnata la prima locomotiva elettrica di Bombardier

finanza.lastampa

(Di venerdì 8 marzo 2019), Polo" Gruppo FS Italiane, ladelle 40 nuove locomotive elettriche TRAXX E494 , prodotte daTransportation nel suo stabilimento di Vado ...

ignaziore : RT @FitCisl: . @salvopellecchia : Accogliamo positivamente l'annuncio di nuovi investimenti da parte di @fsnews_it in Mercitalia Rail. Sono… - paspaniccia : RT @FitCisl: . @salvopellecchia : Accogliamo positivamente l'annuncio di nuovi investimenti da parte di @fsnews_it in Mercitalia Rail. Sono… - aldo_cosenza : RT @FitCisl: . @salvopellecchia : Accogliamo positivamente l'annuncio di nuovi investimenti da parte di @fsnews_it in Mercitalia Rail. Sono… -