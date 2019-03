La Roma nel caos | Monchi si dimette

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel caos : Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a Roma a causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e Faisa Cisal. L'agitazione sindacale durerà 24 ore sulle linee Atac e dalle ore 8:30 alle 12:30 sul servizio di Roma Tpl. Attualmente le linee metro A, B, B1, la ferrovia Roma-Lido e la Roma-Viterbo nel tratto urbano sono attive con riduzioni di ...

Lo sciopero di Atac e trasporti locali getta Roma nel caos : Oggi disagi negli spostamenti con i mezzi pubblici e possibili ripercussioni sul traffico a Roma a causa dello sciopero dei lavoratori Atac e Roma Tpl aderenti alle sigle sindacali Usb, Cobas e Faisa ...

Un allenatore al giorno – Claudio Ranieri alla Roma - la vita di un tecnico entrato nella storia : Inizia una nuova avventura per l’allenatore Claudio Ranieri, l’ex Leicester sarà il sostituto di Eusebio Di Francesco. Il tecnico è entrato nella storia per lo storico scudetto in Premier nel 2016, con il Leicester e che non è stato ‘cancellato’ dal successivo esonero e dalle esperienze in Ligue1 (Nantes) e di nuovo in Premier (altro esonero recentissimo con il Fulham). E’ stato premiato dalla Fifa nel 2016 ...

Convegno di Emergenza Sorrisi : 'come aiutarli nel loro paese' oggi a Roma : "Questo modus operandi coincide sia con la politica dell'Ordine dei medici di Roma e la sua Area Affari Esteri sia con quella promossa da Amsi"- spiega il Professor Aodi. "E' prioritario aiutare i ...

Roma - Manuel Bortuzzo in piscina un mese dopo essere stato ferito nella sparatoria (video) : La gara più difficile è appena iniziata per Manuel Bortuzzo. Questa volta non c’è il cronometro da battere: il nuotatore non ha bisogno di confrontarsi con qualche avversario, eppure sta superando tutti i record nei tempi della riabilitazione, che prosegue più veloce del previsto. È passato poco più di un mese dal 3 febbraio, quando fu ferito per sbaglio da due balordi, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, mentre si trovava con la sua ragazza a ...

Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta a Roma sulle sentenze pilotate del Consiglio di Stato : Silvio Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito dell’indagine della procura di Roma su alcune sentenze pilotate del Consiglio di Stato. L'articolo Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta a Roma sulle sentenze pilotate del Consiglio di Stato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - torna Ranieri : chi è l'allenatore che ha sfiorato lo scudetto nel 2010 : Claudio Ranieri è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Roma. Romano, classe 1951, ha debuttato come giocatore nella Roma e ha giocato anche nel Catanzaro. Da tecnico ha conquistato due ...

Roma - torna Ranieri : chi è l'allenatore che ha sfiorato lo scudetto nel 2010 : Claudio Ranieri è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Roma. Romano, classe 1951, ha debuttato come giocatore nella Roma e ha giocato anche nel Catanzaro. Da tecnico ha conquistato due ...

Roma - Monchi conferma : “Nel dopo gara un po’ di nervosismo” : E’ il primo intervento pubblico post Roma-Porto per il ds giallorosso Monchi. Non aveva parlato ieri sera, successivamente alla sconfitta, lo fa adesso su Twitter tramite il suo profilo ufficiale. conferma il nervosismo di fine gara, ma cerca di fare chiarezza su quanto è stato detto: “Ho letto – scrive Monchi – che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a ...

Roma Motodays 2019 : al via la festa delle due ruote nella Capitale : L’undicesima edizione dell'evento dedicato agli amanti delle due ruote al via in Fiera a Roma nel lungo weekend che da...

Roma : Di Francesco chiuso nel silenzio - Donadoni e Ranieri in attesa : Dal nostro inviato Di Francesco è da solo, al buio dietro il vetro oscurato. Sguardo fisso nel vuoto, seduto sul pullman della Roma, in prima fila dietro all'autista. Aspetta di sapere se potrà ...

Di Francesco non parla dopo il Porto - la Roma deciderà nelle prossime ore il suo futuro : La delusione per una sconfitta che fa male e che rischia di segnare il suo futuro sulla panchina giallorossa. dopo il ko contro il Porto e la conseguente eliminazione dalla Champions League agli ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : assegnati gli ultimi titoli nella greco-Romana. Enrica Rinaldi in finale per il bronzo : Terza giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di Lotta: sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli nella greco-romana. Oggi in gara per l’Italia Enrica Rinaldi nelle eliminatorie della categoria -76 kg della Lotta femminile: l’azzurrina ha battuto nei quarti la bielorussa Kseniya Dzibuk, ma poi è stata fermata in semifinale dalla turca Aysegul Ozbege e domani sfiderà per il bronzo la britannica Georgina Olwen ...

Fondazione Italia Giappone - incontro a Roma nel segno dell'amicizia e della cooperazione : ... ed economia tra Italia e Giappone con un evento a Venezia. Presso il Circolo degli Affari Esteri a Roma il socio sostenitore della Fondazione Italia Giappone nonché membro della Federazione Manager ...