Facebook punta sui messaggi crittografati

Il Parlamento Uk è la punta di lancia della battaglia anti Facebook : "Non bisognerebbe consentire a compagnie come Facebook di comportarsi come 'gangster digitali' nel mondo online e di considerarsi al di sopra della legge".

Facebook punta sulla trasparenza. Ma intanto continua a raccogliere i nostri dati : In una nota del 6 febbraio 2019 Facebook ha annunciato che lancerà una nuova funzione legata alle inserzioni pubblicitarie. La funzione, disponibile dal 27 febbraio, consentirà agli utenti di verificare come le aziende stanno utilizzando i loro dati per obiettivi di targeting. Già oggi, di fronte a una pubblicità, l’utente può cliccare sul pulsante “Perché visualizzo questa inserzione?” e avere una panoramica generica dei criteri di ...

Salvini tra broccoli e cipolle : la diretta Facebook finisce nell’orto. E sulle puntarelle : “Mai viste in 45 anni” : “Da milanese che vive tra Milano e Roma in un condominio, non ho mai visto le puntarelle dal vero, lo confesso. E invece eccole”. Durante la sua diretta Facebook, il ministro dellì’Interno Matteo Salvini ha mostrato l’orto in cui stava passeggiando, con tanto di dettagli su cipolle, finocchi e broccoli L'articolo Salvini tra broccoli e cipolle: la diretta Facebook finisce nell’orto. E sulle puntarelle: “Mai ...

Facebook e Google puntano sul giornalismo locale : Menlo Park invesitrà 300 milioni sull'informazione: "Le persone vogliono più notizie locali". La mossa segue la Google News Initiative svelata lo scorso anno da Mountain View dove si lavora a un nuovo sistema editoriale

Bari come Amsterdam - blitz nel quartiere a luci rosse : «100-150 euro al giorno». Gli appuntamenti su Facebook : Bari come Amsterdam, con tanto di «quartiere a luci rosse»: un blitz questa mattina ha portato a 13 ordinanze di custodia cautelare nel capoluogo pugliese, due in carcere,...