Bond oggi | Draghi spinge i Btp ma ancor più i Btp' i

Bond oggi : quali salgono e quali scendono. Ovvero buy o sell? : Perfino l'attraente 6 mesi Euribor + 1,85% scadenza 2025, Isin IT0005359846, è sceso attestandosi a 98,45 euro, che solo una convinta posizione di politica monetaria Bce ferma ancora per lungo tempo ...

Bond oggi : tecnologici Usa - il valore sta nel trading : Il ragionamento vale per Netflix e Tesla così come per altre corporate d'oltre Oceano appartenenti al mondo della tecnologia, sempre più esposte alle incertezze di mercati in piena evoluzione. Prima ...

Bond oggi : per i tecnologici meglio i tassi fissi delle azioni : Un mondo quindi in piena evoluzione e che probabilmente riserverà ulteriori sorprese nei prossimi anni. Lo avvalora d'altra parte la corsa agli acquisti nei confronti proprio delle emissioni di Uber, ...

Bond oggi : nuove emissioni - facciamo il punto : ... come avviene per vari altri titoli di Stato lunghissimi ma si tratta di Bond da seguire per la variabilità delle quotazioni in presenza di possibili tensioni di politica monetaria, essendo assai ...

Juve - il Bond verso l’emissione oggi : i dettagli : Potrebbe essere emesso già oggi, secondo quanto riportato da MF, il bond della Juventus. L’operazione relativa al prestito obbligazionario non convertbile per investitori qualificati infatti è già stata strutturata e, nonostante la società si sia data tempo fino al 30 giugno, potrebbe essere lanciata sul mercato oggi o comunque nei prossimi giorni. La cifra definitiva dovrebbe […] L'articolo Juve, il bond verso l’emissione ...

Bond oggi : occasioni bancarie cercasi - in attesa di Tltro : 29/01/2019 08:00 Ormai è dato per scontato. Un nuovo Tltro, Targeted long term refinancing operation,, maxi iniezione della Bce alle banche per sostenere l'economia europea, sarà annunciato a marzo per diventare operativo in estate. Il mercato ci crede ma non sembra entusiasmarsi più di tanto. E' l'occasione allora di sfruttare la debolezza dell'...

Generali colloca con successo Bond subordinato : pioggia di ordini : Generali ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria subordinata con scadenza decennale per un importo complessivo di 500 milioni , rivolta ad investitori istituzionali. L'emissione, collocata al ...