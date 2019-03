Wascoffee | i fondi di caffè diventano elementi di arredo

wired

(Di giovedì 7 marzo 2019) In tanti contesti, dall’aeroporto al giro di shopping, ci si ferma per une poi si riparte. Stessa cosa in autostrada, per chi viaggia in macchina, soprattutto quando sono parecchi i chilometri. Una sosta che, in alcuni casi, può contribuire anche ai processi di economia circolare, come dimostra il materiale realizzato con idiche Autogrill ha deciso di introdurre, sotto forma didi, in alcuni dei suoi servizi di ristorazione (quelli a marchio Bistrot e Puro gusto), compreso recentemente il Puro Gusto di Milano Linate, l’aeroporto crocevia per chi viaggia in aereo da e per Milano e protagonista di un ampio rifacimento in più tappe che va avanti da un po’.Il materiale si chiamae il nome è già indicativo dell’operazione: quello che un tempo eradiventa, grazie ai giusti processi, un materiale con cui ...

Nonsidicepiacer : Storia di un caffè che diventerà un tavolo. Storia di un tavolo fatto di caffè. @Autogrill_it ha lanciato… - beverfood : Sostenibilità e innovazione: arriva #Wascoffee®,Il materiale innovativo realizzato coi fondi di caffè -… - Silviodg : RT @Ansa_TerraGusto: Debutta nel locale della catena #PuroGusto di @Autogrill_it all'aeroporto di #Linate il #Wascoffee, materiale derivato… -