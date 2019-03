Rendimenti BTp ai minimi dalla nascita del governo Conte | solo merito di Draghi?

Asta BTP 5-10 anni - aumentano i Rendimenti : L'importo totale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 6 miliardi di euro , di cui 2 miliardi per la scadenza a 5 anni e 4 miliardi per la scadenza a 10 anni. Discreta la ...

Bond alternativi ai BTP : 5 idee per investire in obbligazioni con Rendimenti interessanti : Inoltre bisogna poi considerare anche l'andamento complessivo dell'economia mondiale con il rischio recessione che si configura come una vera e propria spada di Damocle per i Bond. In questo vero e ...

Asta BTP 3-7 anni - Rendimenti in calo : L'importo totale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 4,5 miliardi di euro, di cui 2,25 miliardi per la scadenza a 3 anni, 2,25 miliardi per la scadenza a 7 anni. Buona la ...

Tria a caccia di investitori : i BTp sono un buon affare - Rendimenti buoni : Lui è convinto che "la fiducia degli investitori sull'andamento dell'economia italiana e dunque anche la fiducia che ripongono nella sottoscrizione del debito italiano non venga meno". Nel corso ...

BTp - Bund - T-Bond : ecco le cause che hanno portato al calo dei Rendimenti : La compressione storica dei tassi è dovuta a molteplici cause. In particolare ha influito il calo dell’inflazione. Un ribasso dei prezzi al consumo conseguenza di diversi fattori: dalle politiche monetarie delle banche centrali alla trasformazione dei processi industriali fino all’invecchiamento della popolazione...

BTp - Bund - T-Bond : ecco tutte le cause che hanno portato al calo dei Rendimenti : Sull’andamento di BTp, Bund e T-Bond incidono tra l’altrole politiche monetarie delle banche centrali, la profonda trasformazione dei processi industriali, la digitalizzazione dell’economia e la precarizzazione del posto del lavoro. Infine, ma non meno rilevante, l’invecchiamento della popolazione...

Asta BTP 3-7-30 anni - Rendimenti in calo : L'importo totale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 6,49965 miliardi di euro, di cui 3 miliardi per la scadenza a 3 anni, 2,25 miliardi per la scadenza a 7 anni e 1,...

Aste BTP oggi : risultati collocamento e Rendimenti settennale - trentennale e ottobre 2021 : Considerando che l'ammontare collocato si è collocato al massimo del range indicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze e compreso tra 2,5 e 3 miliardi di euro, il tasso di copertura emerso ...

Borse in calo - male l'auto. Asta Btp con Rendimenti in netto calo : ...flessibile della Federal Reserve sul tema dei tassi indicando che la banca centrale «si puo' permettere di essere paziente» in merito a una ulteriore normalizzazione della sua politica monetaria. «Il ...