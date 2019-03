Parte la selezione dei ' navigator' per dare un lavoro a chi riceve il reddito di

tg.la7

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sono attesi circa 60 mila candidati. Per chi supererà laè atteso un contratto biennale. Ma è botta e risposta fra Di Maio e le regioni che rivendicano le loro competenze in materia

