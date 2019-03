Oroscopo prossima settimana | ok per Gemelli | Leone e Pesci | Toro sottotono

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) L'le dal 11 al 17 marzo 2019 mette a disposizione le previsioni e i consigli riservati ai dodici segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire come andranno i sette giorni relativi alla secondadel corrente mese? Si prevede un periodo molto fortunato soprattutto per i nati in. In forse l'andamento quotidiano messo in conto a coloro nativi del: dissonanze planetarie marcate porteranno un po' di scompiglio soprattutto martedì e giovedì. Di seguito gli approfondimenti segno per segno.L'delladall'Ariete alla Vergine Ariete - Lucidità e fermezza sono quanto di meglio potete desiderare per questa. Per non abboccare ad esche allettanti, offerte da persone malevole e molto astute ridimensionate i progetti vaghi e incerti, che danno poche garanzie. Battuta d’arresto nel rapporto di coppia: potrebbe essere la spia ...

