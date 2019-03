Istat | a gennaio vendite al dettaglio +0 | 5% su mese | +1 | 3% anno

notizie.tiscali

(Di giovedì 7 marzo 2019) Roma, 7 mar., askanews, - A2019 si stima, per leal, un aumento congiunturale dello 0,5% in valore e dello 0,6% in volume. La crescita complessiva è dovuta soprattutto all'...

istat_it : Gennaio 2019: tasso di disoccupazione al 10,5% stabile su mese, quello giovanile al 33,0% (+0,3 punti percentuali)… - bepperoca : RT @istat_it: #Commercioaldettaglio: a gennaio 2019 vendite +0,5% su dicembre e +1,3% su gennaio 2018 #istat - likenews3 : Istat: commercio al dettaglio + 0,5% a gennaio 2019 -