Google annuncia novità per i giochi Android | la piattaforma Coral e TensorFlow

Google annuncia l’interprete in tempo reale per i dispositivi Google Home : Conversare con una persona che parla una lingua sconosciuta potrebbe essere presto più semplice del previsto. In occasione del Consumer Electronic Show di Las Vegas, infatti, Google ha annunciato una “modalità interprete” del suo software di traduzione, che funziona sui dispositivi Google Home e sugli Smart Display come Google Home Hub. Per attivarla sarà sufficiente pronunciare il comando: “Hey Google, fammi da interprete in ...