Golf | Molinari in campo all' Arnold Palmer Invitational | forfait di Woods

Golf - Pga Tour : Francesco Molinari all’Arnold Palmer Invitational - forfait Tiger Woods : Francesco Molinari torna in campo all’Arnold Palmer Invitational: a Orlando in campo sei dei primi dieci giocatori del ranking mondiale. forfait di Tiger Woods Francesco Molinari torna in campo nell’Arnold Palmer Invitational (7-10 marzo), il torneo del PGA Tour dedicato al grande campione americano scomparso nel 2016, che avrà luogo al Bay Hill Club & Lodge di Orlando in Florida. Difende il titolo Rory McIlroy, numero sei ...

Golf - a Orlando Molinari sfida Rose : Show assicurato all'Arnold Palmer Invitational, 7-10 marzo,, uno dei tornei più attesi del PGA Tour che vedrà in gara sei tra i migliori dieci giocatori al mondo. Ad Orlando difende il titolo Rory ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari di nuovo in gara all’Arnold Palmer Invitational con buona parte dei migliori : Il PGA Tour arriva a un punto della stagione in cui incontra un pezzo importante della sua storia: l’Arnold Palmer Invitational. Nato nel 1966 come Florida Open, il torneo ha poi assunto tutta una serie di diverse denominazioni fino ad arrivare all’attuale, che viene dal nome di colui che vinse questo torneo nel 1971 e che, fino alla morte avvenuta nel 2016, ha posseduto il Bay Hill Club and Lodge, il luogo dove l’evento si ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Dustin Johnson in trionfo davanti a Rory McIlroy. Buon 17° Francesco Molinari : Finisce con il trionfo di Dustin Johnson il WGC-Mexico Championship 2019. Il trentaquattrenne nato a Columbia (South Carolina) ha letteralmente dominato la scena, concludendo i quattro giri sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico in -21, che tradotto in colpi significa 263 (64 67 66 66). Per Johnson si tratta del sesto trionfo in un torneo del WGC: sarebbe record, se non esistesse un signore di nome Tiger Woods che di questi ...

Golf – WGC Mexico Championship : Dustin Johnson aumenta il suo vantaggio - Molinari sempre tredicesimo : Il Golfista italiano rimane in tredicesima posizione nel primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championship, in testa sempre Johnson Francesco Molinari è rimasto al 13° posto con 208 (71 67 70, -5) colpi nel WGC-Mexico Championship dove Dustin Johnson, numero tre mondiale, ha girato in 66 (-5) e con lo score di 197 (64 67 66, -16) ha messo una seria ipoteca sul titolo portando a quattro colpi il vantaggio su Rory McIlroy (201, ...

Golf - WGC Mexico : Molinari sempre 13° - Woods perde una posizione. I risultati del 3° giro : Dustin Johnson , in versione extraterrestre, domina la scena nel WGC Mexico di Golf e avvicina la 20vittoria in carriera sul PGA Tour. Nel primo evento 2019 del World Golf Championship, il ...

Golf - WGC Mexico Championship 2019 : l’allungo di Dustin Johnson nel terzo giro! Francesco Molinari rimane in quota : Restano soltanto 18 buche alla conclusione del WGC-Mexico Championship 2019, primo torneo della stagione per il World Golf Championship in corso di svolgimento sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico. Il grande protagonista di giornata è stato lo statunitense Dustin Johnson che ha firmato un eccellente giro in 66 colpi. Il n.3 del ranking mondiale ha cominciato fortissimo con un eagle alla 2 ed ha poi reagito alla grande al ...

Golf - WGC Mexico : Molinari e Woods in rimonta. I risultati del secondo giro : Il sorpasso in vetta di Dustin Johnson , le rimonte super di Tiger Woods e Francesco Molinari . E ancora: la penalizzazione di Rickie Fowler e le prodezze di Tommy Fleetwood. Show e colpi di scena nel ...

Golf – WGC Mexico Championship : ottima rimonta di Molinari - sorpasso in vetta di Johnson su McIlroy : Il Golfista azzurro risale fino al tredicesimo posto, compiendo un bel passo avanti verso la top ten. Bene anche Tiger Woods, risalito in ottava piazza Francesco Molinari ha operato una bella rimonta salendo dal 25° al 13° posto con 138 (71 67, -4) colpi nel WGC-Mexico Championship dove Dustin Johnson, numero tre mondiale, è passato a condurre con 131 (64 67, -11) sorpassando Rory McIlroy (133, -9). Nel primo dei quattro eventi stagionali ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Dustin Johnson si porta in testa nel secondo giro. Francesco Molinari ottimo 13° : Dustin Johnson balza al comando della classifica al termine del secondo giro del WGC-Mexico Championship 2019, primo appuntamento stagionale per il World Golf Championship. Sul par 71 del Chapultepec Golf Club di Città del Messico lo statunitense, n.3 del ranking mondiale, ha messo in mostra una grandissima solidità firmando un giro in 67 colpi e portandosi in testa con uno score complessivo di -11. Il 34enne originario della Carolina del Sud ...

Golf - Wgc in Messico : Molinari 25° con Woods dopo un giro - guida McIlroy : Francesco Molinari e Tiger Woods hanno terminato il primo round del Wgc di Golf, appaiati in 25esima posizione , 71, par, . A Città del Messico, nell'evento inaugurale 2019 del World Golf Championship,...

Golf - Messico : McIlroy al comando - indietro Francesco Molinari e Woods : Francesco Molinari è al 25° posto con 71, par, colpi, insieme a Tiger Woods e a Rickie Fowler, dopo il giro iniziale del WGC-Mexico Championship, il primo dei quattro eventi stagionali del World Golf ...