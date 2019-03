Gli X-Days di MediaWorld sbarcano in negozio e sono ricchi di offerte

Gli sviluppatori di Days Gone parlano dell'integrazione tra la storia e l'ambiente open world : Sony Bend ha trascorso molto tempo a parlare del mondo di Days Gone e di quali strumenti avranno a disposizione i giocatori mentre tentano di attraversarlo e sopravvivere, ma come gli ultimi anni ci hanno mostrato, più di ogni altra cosa, le esclusive first party di Sony si concentrano più sulla narrazione e sui personaggi che su qualsiasi altro elemento, e Days Gone manterrà questa linea.Recenti titoli open world come The Witcher 3, Red Dead ...

Gli sviluppatori di Days Gone : "nessuno credeva davvero nel progetto" : Days Gone ha trascorso sei lunghi anni nel processo di sviluppo e Bend Studio ha speso del tempo per discutere di come ha lavorato in un'intervista con GameSpot.Secondo lo sviluppatore, "nessuno ci credeva davvero" quando hanno proposto l'idea a Sony."Abbiamo detto a Sony che "va bene, faremo questo enorme gioco open world, con tutti questi sistemi", ha affermato il direttore creativo John Garvin. "E nessuno ci ha creduto veramente, si sono ...

#FridaysForFuture - la battaGlia di Greta : Il movimento globale studentesco che si sta organizzando, SchoolStrike4Climate, ha lanciato la 'chiamata' per manifestazioni di protesta in tutto il mondo per chiedere azioni urgenti a difesa del ...

Aprilia Racers Days 2019 : il calendario deGli appuntamenti : Tornano gli appuntamenti in pista con la nuova gamma Aprilia V4: non un semplice test ride ma un'esperienza totale ed...

Tornano Gli Aprilia Racers Days : Dopo il successo ottenuto dai Racers Days 2018, con il tutto esaurito in ogni tappa del calendario e più di 800 prove eseguite, Aprilia raddoppia l’impegno quest’anno con un programma ancora più ricco ed esclusivo. Un’esperienza assolutamente premium, nello spirito racing di Aprilia, con qualità e completezza rilanciate ai massimi livelli, ben oltre a quanto […] L'articolo Tornano gli Aprilia Racers Days sembra essere il primo su ...

7Days è un’avventura testuale illustrata basata sulle chat con Gli spiriti : 7Days un'avventura testuale illustrata impostata come una serie di chat in cui gli utenti prendono decisioni importanti che determineranno l'evoluzione della storia. Il gioco è caratterizzato da una grafica in stile fumetto e da una trama che cambia in base alle scelte del giocatore portandolo a differenti finali, inoltre sono presenti vari obbiettivi e sfide nascoste. L'articolo 7Days è un’avventura testuale illustrata basata sulle chat ...

Gli X Days di MediaWorld sono ricchi di offerte Android per tutte le tasche : Ecco le nuove offerte degli X Days di MediaWorld, che comprendono smartphone, tablet Android e accessori a prezzo ribassato e solo valide esclusivamente online fino al 13 febbraio 2019. L'articolo Gli X Days di MediaWorld sono ricchi di offerte Android per tutte le tasche proviene da TuttoAndroid.

Nuova ondata di offerte MediaWorld con Huawei P20 Pro e Galaxy S9 al top per Gli X Days : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono a caccia di offerte MediaWorld, soprattutto in riferimento ad alcuni smartphone di fascia alta come i vari Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9, se consideriamo le proposte che sono state ufficializzate proprio oggi 5 febbraio a proposito degli X Days. Proviamo dunque ad analizzare alcune promozioni valide solo online che potrebbero fare la differenza, rispetto a quanto ...

Golden Days apre la stagione di danza al GiGlio : apre la stagione di danza al Teatro del Giglio. Lo fa con una originalissima jam-session coreografica firmata dal geniale Johan Inger per Aterballetto, nutrita dalle colonne sonore iconiche degli anni ...

NBA Sundays – Gallinari pronto a toGliere la corona ai Kings con i suoi Clippers : la preview del match : Domenica notte, ad orario europeo (21:30), l’appuntamento con l’NBA Sundays regala la sfida tra Los Angeles Clippers e Sacramento Kings L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Los Angeles Clippers ospitare i Sacramento Kings allo Staples Center. Sacramento Kings: I Kings sono stati una delle sorprese di questa stagione, rimanendo ancora in ...

Gli addominali d’acciaio di Jennifer Lopez e la nuova sfida della #10dayschallenge : Gli addominali secondo JLoGli addominali secondo JLoGli addominali secondo JLoGli addominali secondo JLoGli addominali secondo JLoGli addominali secondo JLoGli addominali secondo JLoGli addominali secondo JLoGli addominali secondo JLoSe avete freddo quando il plaid da divano vi scopre le gambe, ricordate che da qualche parte nel mondo esiste Jennifer Lopez. Quarantanove anni lo scorso 24 luglio, canta e balla senza sosta, indossa mini-abiti, non ...

Gli zombie di Days Gone attaccano PS4 in questo nuovo video gameplay : Il 2018 di PlayStation 4 è stato incredibile. Tantissimi i titoli di richiamo in uscita, che hanno spianato il terreno non solo per l'ormai consolidato successo commerciale della console Sony, ma anche ad un futuro più che luminoso. Mentre in rete si affollano i primi rumor su PS5, il monolite nero giapponese si prepara infatti ad accogliere diversi progetti interessanti. The Last of Us Part II, Death Stranding o ancora Ghost of Tsushima sono ...

Gli sviluppatori di Days Gone ci svelano i segreti del combattimento in un nuovo video gameplay : Days Gone è il titolo survival horror open world in stile post-apocalittico di Sony. Sviluppato da SIE Bend Studio, in esclusiva per PlayStation 4, è stato annunciato a giungo 2016 mentre il lancio è previsto per il 26 aprile 2019.Ebbene, mentre attendiamo che giunga la primavera, possiamo dare un'occhiata al lavoro fatto dagli sviluppatori in questo nuovo video gameplay realizzato da IGN, nel quale possiamo avere una panoramica delle sequenze ...