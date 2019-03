Aumenta l’Indice dei prezzi alimentari della FAO | soprattutto per i prezzi più elevati

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Sonoti nel mese di febbraio iselle derrate agricole, con l‘Indice deiFAO che ha registrato una media di 167,5 punti, un incremento dell’1,7% rispetto a gennaio, trainato in parte dal forte rialzo deidei prodotti lattiero-caseari.L’Indice FAO, un indicatore delle variazioni mensili deiinternazionali di un paniere di prodotti, è attualmente al livello più alto da agosto 2018, ma ancora quasi il 2,3% al di sotto del suo valore nello stesso mese dello scorso anno.L’indice deidei cereali ha registrato in febbraio una media di quasi 169 punti, un rialzo marginale rispetto a gennaio, principalmente a causa deipiù stabili del mais.L’indice deidell’olio vegetale èto dell’1,8%, raggiungendo 133,5 punti, segnando il livello più alto dall’ottobre ...

