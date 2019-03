Anche l' arte religiosa più cupa serve a consolare gli afflitti

La MotoGp riaccende i motori. Si riparte dal Qatar - favoriti Dovizioso e Marquez - a 3.75 su Sisal Matchpoint. Continua Anche nel 2019 il dominio Honda : Marquez favorito per il Mondiale a 1.70 : La Moto Gp riaccende i motori e riparte dal Qatar, il primo appuntamento della stagione 2019 è il circuito di Losail. A vincere la tappa lo scorso anno è stato Andrea Dovizioso che, secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, potrebbe confermare la buona tradizione nel deserto: da 4 anni infatti, la Ducati non manca il podio in Qatar. Dovizioso è dunque il favorito, a 3.75 e condivide il primo posto nei pronostici con il Campione del mondo ...

La Consulta rafforza lo “scudo” per i parlamentari : serve ok della Camera di appartenenza Anche per utilizzo tabulati : A sedici anni dalla sua approvazione il Lodo Schifani, più volte finito davanti alla Consulta che ha dichiarato parzialmente illegittimi alcuni articoli, regge all’urto di una eccezione di costituzionalità sollevata dal gip di Bologna nell’ambito del processo Aemilia e nei cui atti erano confluiti i tabulati telefonici dell’ex senatore di Idea Carlo Giovanardi. L’ex ministro è indagato per minaccia a corpo politico, ...

Zingaretti segretario Pd - le dichiarazioni : 'Ora discontinuità Anche nella classe dirigente. Calo di partecipanti? Mancava polemica' : Siamo la più grande forza politica della sinistra e le persone hanno ancora fiducia nel Pd". A prendere la parola anche il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, che ha convintamente sostenuto la ...

Strade BiAnche 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti : Tempo di classiche: si infiamma sempre più il calendario di inizio stagione per quanto riguarda il ciclismo su strada. Dopo i primi antipasti in terra belga ci si sposta in Italia verso una delle corse di un giorno che, anno dopo anno, sta diventando sempre più spettacolare: la Strade Bianche. Lo sterrato toscano, con le tante salite da affrontare e l’arrivo in Piazza del Campo: atteso il consueto show. Ancora da definire la startlist: ...

La Rosa di Conegliano sboccia per 1500 donne : record di partecipazione all’evento - tanti Anche gli uomini presenti : record di partecipazione per l’evento al femminile (ma quest’anno aperto anche agli uomini) organizzato da Palextra Events e dal Running Team Conegliano. Al traguardo, una Rosa per tutte le partecipanti. Parte del ricavato andrà all’associazione La Nostra Famiglia C’era il sole, e la Rosa di Conegliano è esplosa in tutta la sua bellezza. In fondo, non poteva essere diversamente. L’evento organizzato da Palextra Events e dal Running Team, ...

Attenti - ci stiamo perdendo i tesori - d'arte - delle bAnche : Emmanuele Emanuele appare un gigante davanti a un mondo di inadeguati dirigenti e funzionari, di orientamento e disorientamento politico, che attribuiscono valore, in una prospettiva fallimentare, ...

Enoteca Gattinara aperta Anche il martedì : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Enoteca Gattinara aperta anche ...

Albertino dà l'addio a Radio Deejay - il saluto commosso di Linus : "Mi mAncherà saperlo dalla mia parte" : Su Radio Deejay andrà in onda l'ultima puntata di Albertino EveryDay, il programma di Albertino che da lunedì sarà il direttore di Radio M2o. Linus dedica un lungo messaggio su Instagram al collega e "fratello"."Le nostre vite sono fatte di snodi, di momenti delicati, di cambiamenti, di occasioni. Oggi è uno di questi, per me, per voi, per la mia Radio. E per mio fratello. Che per me è Alberto, non Albertino, ...

Mondiali 2022 - la battuta di Infantino (Fifa) : “In Qatar 48 squadre - così partecipa Anche l’Italia…” : “Si è discusso della possibilità di allargare a 48 squadre il mondiale in Qatar perché vogliamo che partecipi anche l’Italia…”. Lo dice, scherzando, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al termine dell’Executive Football Summits a Roma. L'articolo Mondiali 2022, la battuta di Infantino (Fifa): “In Qatar 48 squadre, così partecipa anche l’Italia…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

CUNEO/ Anche arte e girotondi venerdì 1 marzo con "M'illumino di meno" : venerdì 1 marzo torna "M'illumino di Meno", quindicesima edizione della celebre campagna radiofonica sul risparmio energetico, lanciata da Caterpillar, programma in onda su Rai Radio 2. Anche quest'...

Calcio – Mondiali in Qatar a 48 squadre - Infantino ironico : “perchè vogliamo che partecipi Anche l’Italia” : Infantino scherza sui Mondiali del Qatar 2022 a 48 squadre: battutina ironica nei confronti dell’Italia ”Abbiamo parlato del mondiale in Qatar del 2022 e della possibilità di allargare a 48 squadre, perché vogliamo che partecipi anche l’Italia…”. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a Roma per l’Executive football summits 2018/19, scherza così parlando della possibilità di allargare a più ...

Parte la commissione d'inchiesta sulle bAnche. Ma i risparmiatori aspettano ancora i rimborsi : Così, al tavolo del presidente del Consiglio Conte, oggi sono arrivati i vicepremier, il ministro dell'Economia Tria e i suoi vice-ministri. I documenti da firmare sono fermi al momento proprio al ...

BAnche - recepiti in parte i rilievi della Ue sul decreto rimborsi : in arrivo 1 - 5 miliardi per i truffati : ... i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno avuto in serata una riunione a palazzo Chigi col premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria durante la quale avrebbero messo ...

Maltempo Sicilia : a Siracusa scuole chiuse Anche domani martedì 26 Febbraio 2019 : Prorogata anche per domani la chiusura in via precauzionale e per motivi di sicurezza di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili, del cimitero, degli impianti sportivi e dei parchi cittadini. Gli uffici tecnici comunali stanno continuando la verifica degli ingenti danni causati dall’ondata di Maltempo nelle giornate di sabato e domenica. L'articolo Maltempo Sicilia: a Siracusa scuole chiuse anche domani martedì 26 Febbraio ...