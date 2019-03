Voto di scambio | Fatuzzo FI | ‘Rischio di fare Parlamento in galera’ Palazzotto LeU

ilfattoquotidiano

Alla Camera è iniziata la discussione generale sulla proposta di legge che riguarda ildipolitico-mafioso. I deputati di Forza Italia sono intervenuti per dire, sostanzialmente, che è impossibile capire se una persona, incontrata in campagna elettorale, sia un mafioso "perché non ce l'ha scritto in faccia". E Carlo, leader del Partito Pensionati, ha tratto le conclusioni. Con una riforma così (cioè di modifica dell'articolo 416 ter del codice penale) "il rischio è quello diildentro una galera". Erasmo, di Liberi e Uguali, ha richiamato i colleghi: "Questa è un provvedimento delicato. Qui non si sta parlando di chi stringe la mano a chi: o siete in malafede o non sapete di cosa state parlando".

