Vicenza | quando ero a capo della Mobile giustiziarono uno dei miei ragazzi E ora

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Si chiama Ennio Rigato. È padovano. Ha alle spalle più di 60 rapine. Domenica scorsa ha lasciato il carcere dopo aver scontato 23 anni di reclusione per omicidio, tentato omicidio e rapina pluriaggravata. La rapina avvenne nel 93, a Olmo di Creazzo, in provincia di. Dopo un violento conflitto a fuoco, sul selciato restarono il corpo senza vita di Loris Giazzon e quello di Maurizio Cesarotto, ferito alla schiena e da allora tetraplegico e condannato a vivere su una sedia a rotelle. Entrambi agenti sceltiPolizia di Stato. Questa è la cronaca.E questa invece è la storia. Quel 20 aprile c’era il sole, a. Ero nel mio ufficio in questura e guardavo le carte da firmare,vidi passare gli agenti del turno delle Volanti che prendeva servizio all’una. Dirigevo la Squadra, a quel tempo, e loro erano i “, come diciamo in gergo. Giudice, Cesarotto ...

