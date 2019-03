Sandro Mayer | la figlia Isabella in lacrime | ' Un anno fa era a Ballando'

La figlia di Sandro Mayer in lacrime in tv ricorda il papà : Eleonora Daniele nel suo programma “Storie Italiane” ha avuto come ospite la figlia di Sandro Mayer Isabella che in lacrime ha detto:«Non avrei mai immaginato un anno fa, quando c’era “Ballando con le Stelle”, di essere qui oggi a parlare di lui che non c’è più: mi rattrista tantissimo. Non è facile vedere le sue immagini in televisione e pensare che non ci sia più. Vado avanti pensando ai miei figli, però c’è un vuoto ...

