Salvini a Giulia Grillo | «A scuola anche bimbi non vaccinati» Presidi | «No ad alunni di

Matteo Salvini sfida Giulia Grillo : "Bambini non vaccinati a scuola - serve un decreto" : Con una lettera inviata al ministro della Salute Giulia Grillo, il vicepremier Matteo Salvini ha invocato un decreto grazie al quale assicurare la presenza a scuola anche dei bambini non vaccinati. Per "garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia, evitandone l'allontanam

Salvini a Giulia Grillo : «A scuola anche i bimbi non vaccinati». I presidi : «No ad alunni di serie B» : Vaccini, si apre un nuovo fronte. «L'intento del procedimento è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia. Evitiamo traumi ai più...

Salvini a Giulia Grillo : «Far restare a scuola i bimbi non vaccinati». Ira presidi : c'è tema salute : Vaccini, si apre un nuovo fronte. «L'intento del procedimento è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia. Evitiamo traumi ai più...

Matteo Salvini scrive a Giulia Grillo : "Serve decreto per non allontanare da scuola i bimbi non vaccinati" : Un decreto per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati delle scuole di infanzia 0-6 anni. È quanto chiede il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una lettera alla collega della Salute, Giulia Grillo."L'intento del procedimento - scrive il responsabile del Viminale - è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia, evitandone l'allontanamento e la decadenza ...

Vaccini - Salvini scrive a Giulia Grillo : Un decreto per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati delle scuole di infanzia 0-6 anni . È quello che chiede il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una lettera ...

Vaccini - Salvini a Giulia Grillo : «Decreto per far restare a scuola i bimbi non coperti» : Vaccini, si apre un nuovo fronte. «L'intento del procedimento è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia. Evitiamo traumi ai più...

Caso Diciotti - Giulia Bongiorno : “Ho detto io a Matteo Salvini di sfruttare l’immunità” : Il ministro per la Pa, Giulia Bongiorno, ammette di essere stata lei a consigliare a Matteo Salvini di evitare il processo sul Caso Diciotti: "Se si fosse fatto processare sarebbe stato assolto, ma sarebbe rimasto sotto processo per dieci anni e nel frattempo sarebbe stato sempre additato. Sono stata io a consigliare di non rinunciare all'immunità".Continua a leggere

Giulia Bongiorno : 'A Matteo Salvini dissi di non rinunciare all'immunità. Il processo sarebbe durato 6 anni' : 'E' vero, sono stata io a consigliare a Matteo Salvini di non rinunciare all' immunità per il caso Diciotti '. Giulia Bongiorno rivela in una intervista a Il Corriere della Sera che non ha 'niente da ...

Giulia Bongiorno : "A Matteo Salvini dissi di non rinunciare all'immunità. Il processo sarebbe durato 6 anni" : "E' vero, sono stata io a consigliare a Matteo Salvini di non rinunciare all'immunità per il caso Diciotti". Giulia Bongiorno rivela in una intervista a Il Corriere della Sera che non ha "niente da temere. Se Salvini si fosse fatto processare avrebbe dovuto mentire agli italiani" perché "avrebbe dov

E Giulia Bongiorno disse a Matteo Salvini : "Prenditi l'immunità" : "Sì è vero, sono stata io a consigliare Salvini di non rinunciare all'immunità per il caso Diciotti". In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro della P.A. Giulia Bongiorno conferma quanto già circolava da tempo sui consigli dati da esperto legale difensore al vice premier leghista, nonostante la convinzione che "se Salvini si fosse fatto processare per le accuse dei giudici di Catania sarebbe stato ...

Diciotti - Giulia Bongiorno e l'avviso terrificante a Salvini. "Stai attento - perché..." - panico nella Lega : "Matteo sottovaluta questa vicenda". A parlare al Corriere della Sera è un anonimo deputato della Lega e l'avvertimento a Matteo Salvini è chiaro: anche se il vicepremier si dice "tranquillo", il processo sul caso Diciotti potrebbe azzopparne l'ascesa politica oltre ogni più fosca previsione. Perché

Diciotti - Giulia Bongiorno e l'avviso terrificante a Salvini. 'Stai attento - perché...' - panico nella Lega : ... anche se il vicepremier si dice 'tranquillo', il processo sul caso Diciotti potrebbe azzopparne l'ascesa politica oltre ogni più fosca previsione. Perché, per usare le parole dello stesso deputato ...

Giuliano Ferrara gode Mahmood - sfregio al "Truce" Matteo Salvini : è rissa dopo Sanremo 2019 : Anche il Festival di Sanremo diventa una ghiotta occasione per Giuliano Ferrara per attaccare Matteo Salvini, contro il quale è da tempo scatenato. Come è noto, la kermesse è stata vinta da Mahmood con il brano Soldi, scelta che non è piaciuta granché al ministro dell'Interno, il quale ha rivelato c

Urla "Assassino di m.." a Salvini durante il comizio a Giulianova : ecco la replica del vicepremier : Matteo Salvini è andato a Giulianova a sostenere la candidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo. Il vicepremier e ministro dell'Interno è stato contestato da una persona sotto ...