Napoli | senti Zielinski | “rinnovo? Voglio restare altri 5 anni | sono qui per dare tutto”

Juve - senti Ancelotti : “Sono venuto a Napoli per battere i bianconeri” : Carlo Ancelotti, intervistato ai microfoni di “La Stampa”, ha colto l’occasione per presentare la prossima super sfida contro la Juventus, evidenziando i motivi che l’hanno spunto a dire sì al Napoli. L’ex tecnico bianconero ha riconosciuto il grande merito della Juventus nel corso di questo campionato, e sottolineato anche il demerito partenopeo. Leggi anche: Napoli […] More

Napoli : alla maratona presenti i marittimi italiani in segno di protesta : Anche i marittimi sono presenti alla Mezza maratona di Napoli. Ai nastri di partenza, nella Mostra d'Oltremare, si sono presentati 46 marittimi provenienti per lo più da Torre del Greco ma qualcuno ...

Allo stadio non c’era Napoli - c’era un coma : assenti persino i parcheggiatori : Per ogni esperienza di un passaggio c’è la prima volta. Basta saper attendere e tenere gli occhi aperti. Domenica, mentre sostavo in una Via Terracina deserta, a meno di un’ora dal posticipo serale, ho atteso per diversi minuti un parcheggiatore. Che non si è presentato. Ero immobile nel silenzio di una sera che ricordava le ventidue del trentuno dicembre. In decenni di San Paolo, mai vidi un match senza salutare un parcheggiatore. È il segno ...

Fiorentina-Napoli - probabili formazioni : Benassi e Chiriches assenti : Fiorentina-Napoli mette di fronte due compagini molto attrezzate e in grado di competere senza problemi per le prime posizioni della classifica della serie A 2018/2019. I padroni di casa non hanno mai fatto mistero dell’intenzione di provare a qualificarsi per la prossima edizione dell’Europa League e per questo motivo nel mercato di gennaio hanno inserito in organico un attaccante di valore come Luis Muriel. L’ex punta della Sampdoria ha ...

Napoli e Juve su Kouamé : 'Sono tranquillo. Ho sentito Piatek e...' : Cercato da Napoli e Juve , Christian Kouamé , attaccante del Genoa , parla a Sky Sport dopo il pari col Sassuolo : 'Anche l'anno scorso a Cittadella abbiamo deciso di non dire niente con il nostro procuratore. Noi pensiamo soltanto alla squadra dove giochiamo. Sono sempre stato ...

CALCIOMERCATO MILAN/ Ultime notizie - Perinetti : avevamo sentito il Napoli per Piatek - poi con i rossoneri... : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie. Perinetti , Genoa, conferma i contatti con il Napoli per Piatek, volato poi a MILANo in questa finestra di gennaio.

Bambino ucciso a Napoli - la sorellina sta meglio : sentita dal pm : Mentre per Tony Essoubti Badre , il 24enne di Cardito che ha confessato di aver picchiato a morte il figlio della compagna, è il giorno dell'udienza di convalida dell'arresto, la bambina coinvolta ...

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli - grave la sorella : sentiti la mamma e il compagno dopo una lite : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli - ferita la sorella : sentiti la mamma e il compagno : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Napoli - la truffa del bollo auto : tutti esenti con familiari disabili morti da anni : Dodici persone con familiari disabili morti da anni continuavano a fruire indebitamente dell'esenzione del bollo auto. È quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli. I militari ...

Napoli - Di Maio : 8 bombe in settimana - lo Stato si faccia sentire : Roma, 16 gen., askanews, - 'Nell'ultima settimana ci sono state 8 bombe nella provincia di Napoli. Lo Stato deve farsi sentire adesso più che mai. Non dobbiamo lasciare spazio per la paura, ma solo ...

Napoli - Mertens : “Cori contro Koulibaly? Nello spogliatoio è stato malissimo. Sentiva di aver perso contro il razzismo” : “Cori razzisti alla partita Inter-Napoli? Non capiamo questi ululati che fanno a ragazzi come Koulibaly. Per me Kalidou è veramente un fratello e Nello spogliatoio l’ho visto veramente male. Non per il cartellino rosso. Si Sentiva male perché Sentiva d’aver perso contro il razzismo“. Sono le parole dell’attaccante del Napoli, Dries Mertens, in un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ...

Mertens : 'Koulibaly non era giù per il rosso in Inter-Napoli - sentiva di aver perso contro i razzisti' : "Non capiamo questi ululati che fanno a ragazzi come Koulibaly. Per me è un fratello e so quanto sia sensibile verso questo tema. Nello spogliatoio l'ho visto proprio male. Non per il cartellino rosso,...