Keith Flint | “il cantante dei Prodigy si è suicidato dopo la rottura con la moglie e la

Dopo la morte di Keith Flint i Prodigy cancellano tutti gli show con effetto immediato : Dopo la morte di Keith Flint, sopraggiunta il 4 marzo e annunciata dalla stessa band, i Prodigy cancellano tutti gli show programmati con un annuncio ufficiale pubblicato su Twitter. L'effetto è quello immediato, quindi non vi sarà alcuna possibilità di vedere la band di Smack my bitch up e Firestarter dal vivo. La morte del frontman ha scosso l'intero mondo della musica e sulla sua scomparsa si sono pronunciati artisti come Tom Morello, Brian ...

Suicidio Keith Flint : ecco perché il cantante dei Prodigy si è ucciso : Sono arrivati da tutto il mondo i messaggi di commemorazione per il cantante scomparso, tra i nomi più noti anche Brian May e Jimmy Page. Indietro 1 of 5 Avanti Scopri di più - Keith Flint

Keith Flint ha suonato la musica di chi ha il coraggio di battere i rigori : Breathe Quando ascoltai per la prima volta Breathe dei The Prodigy fui rapito, come ogni bravo ed ignaro adolescente, dal travolgente ritmo ipnotico; ma, come avviene per ogni opera d’arte che si rispetti, non ne compresi significato e portata. L’arte cammina per sentieri totalmente diversi da quelli battuti da noi comuni mortali, a volte – e solo a volte – capita che getti un barlume di luce sulla nostra vita. Ho dovuto attendere i miei ...

Keith Flint in depressione dopo la separazione dalla moglie : Stando a fonti internazionali, il frontman dei Prodigy si sarebbe tolto la vita perché depresso per la fine della relazione...

Suicidio Keith Flint : il cantante probabilmente era depresso per il divorzio dalla moglie : La notizia della morte di Keith Flint, frontman dei Prodigy, è rimbalzata ovunque nel mondo a partire da ieri mattina quando i soccorsi, giunti nella villa di proprietà del cantante nell'Essex, in Inghilterra, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A poche ore di distanza, però, Liam Howlitt, cofondatore del gruppo, confermava, sul profilo ufficiale Instagram della band, la morte di Flint parlando, chiaramente, di Suicidio. La ...

In un giorno sparisce un pezzo di anni '90 : addio a Luke Perry e Keith Flint : Due simboli, protagonisti diversissimi di un'epoca assai lontana, pre paytv, internet, social. Un mondo diventato vecchio che provoca nostalgia forse solo in chi in quegli anni è stato teenager

Luke Perry e Keith Flint : anche i ’90 cominciano a ispirare nostalgia? : È morto Luke Perry. Me lo scrive la mia migliore amica via WhatsApp, leggo il messaggio mentre sto cucinando la cena. Che vuol dire che è morto Luke Perry? Me lo chiedo e non ci credo. Sì stava male, lo so, ma non si può morire a 52 anni per un ictus, così, giusto un paio di giorni d’ospedale e non ci sei più. Inizio a cercare su Google, passo sui social, è tutto vero. La mia home page di Facebook è piena zeppa di foto di Dylan, il Luke Perry ...

Da Brian May a Jimmy Page : il saluto finale a Keith Flint dei Prodigy : Il mondo della musica, e non solo, è in profondo lutto per la scomparsa del cantante. Ecco come molti volti noti hanno deciso di omaggiarlo, ricordandolo sui social. I colleghi di Flint, membri dei ...

Anche il motociclismo piange la morte di Keith Flint : La morte per suicidio di Keith Flint ha scioccato il mondo della musica. Il cantante e leader dei Prodigy si è tolto la vita a soli 49 anni, ma mentre la stupidità dei social lo accosta alla ...

Keith Flint ha corso la maratona 48 ore prima di morire : Ma la band era pronta per un tour e Keith stava godendo di una buona condizione fisica, tanto da spingerlo verso lo sport: gli stessi abitanti di zona lo hanno descritto come un vicino adorabile, ...

Keith Flint - nove punti e nove canzoni per ricordare la voce dei Prodigy : Ricordate i Prodigy? Negli anni 90 fecero la malora con una serie di pezzi al fulmicotone che resero la musica elettronica di quel periodo di grande consumo. Ancora oggi restano tra i benchmark di riferimento della scena. Proprio Keith Flint, vocalist del gruppo, è stato trovato morto nella sua abitazione dalla polizia. Aveva quarantanove anni e al momento restano sconosciute le cause del decesso, sebbene gli agenti, come si legge dalle note ...

Essex : muore - forse suicida - Keith Flint vocalist dei Prodigy : Keith Flint, quarantanovenne leader dei Prodigy, è stato ritrovato morto nella sua casa, nell'Essex, in Inghilterra. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, i soccorsi sono giunti sul posto in seguito ad una chiamata intorno alle 8 di mattina di lunedì 4 marzo; una volta entrati nell'abitazione hanno purtroppo ritrovato il corpo senza vita del celebre cantante. Per il momento le autorità non trattano la morte come sospetta, aspettando ...

Addio a Keith Flint - esplosivo leader dei Prodigy : È morto a 49 anni Keith Flint, cantante e cofondatore del gruppo britannico techno hardcore dei Prodigy. Flint è stato trovato nella sua abitazione di Great Dunmow, in Inghilterra, in circostanze che ...