' Good Omens' | secondo trailer per la serie Amazon con Michael Sheen e David Tennant

Good Omens - una parata di star nel trailer della serie tratta da Neil Gaiman : ... interpretati da Michael Sheen , Masters of Sex , e David Tennant , Doctor Who ,, i quali, seppur tutt'altro che in sintonia, dovranno collaborare per evitare la fine del mondo. L'unico modo per ...

Cast stellare nel trailer di Good Omens con David Tennant e Michael Sheen (video) : la serie in arrivo anche in Italia? : Amazon Prime Video ha pubblicato il primo trailer di Good Omens, la miniserie basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, conosciuto in Italia col titolo di "Buona Apocalisse a tutti!". Nel lungo video introduttivo, accompagnato dalla musica "Under pressure" dei Queen, conosciamo i protagonisti interpretati da David Tennant (Doctor Who) e Michael Sheen (Masters of Sex) , ovvero il demone Crowley e l'angelo Aziraphale insieme a una ...

Good Omens il trailer della serie con David Tennant - Micheal Sheen e Jon Hamm : "La fine del mondo sta arrivando e noi abbiamo perso l'Anticristo".Good Omens è una delle produzioni più attese del 2019 ed è pronta per conquistare gli spettatori di tutto il mondo dal 31 maggio quando i suoi sei episodi saranno caricati su Amazon Prime Video in tutto il mondo.prosegui la letturaGood Omens il trailer della serie con David Tennant, Micheal Sheen e Jon Hamm pubblicato su TVBlog.it 06 marzo 2019 16:21.

Good Omens : il trailer ufficiale della serie Amazon Prime Video - : Peccato però che l'Apocalisse sia ormai alle porte e che fermarla sembri impossibile, visto che hanno perso di vista l'Anticristo, bambino destinato a dare inizio alla fine del mondo. Nel cast anche ...

Good Omens - il primo trailer della serie apocalittica : Non poteva che svolgersi sulle note di Under Pressure dei Queen il primo trailer ufficiale di Good Omens, la serie Amazon Prime Video tratta dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman (pubblicato in Italia da Mondadori col titolo Buon Apocalisse a tutti). I protagonisti, interpretati da Michael Sheen e David Tennant, sono infatti Azraphel e Crowley, rispettivamente un angelo viziato e un demone sregolato che hanno sulle proprie spalle un ...

Le novità Amazon Prime Video : rinnovi - debutti (uno tutto italiano) e finalmente Good Omens : Non è del tutto corretto, ma dopo gli annunci di Amazon Prime Video, si potrebbe quasi dire che finora si è scherzato, mentre adesso che il gioco – cioè lo scenario produttivo dei colossi dello streaming – si fa (sempre più) duro, viene schierata l’artiglieria pesante. Dal quartier generale di Pasadena (California), Amazon Prime Video ha svelato un piano di produzione imponente di circa 20 serie, nuove e ...