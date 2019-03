F1 Ferrari | Camilleri | «Dobbiamo lavorare sull' affidabilità»

F1 - Louis Camilleri e le gradi aspettative riposte sulla Ferrari : “difficile capire dove sono gli altri” : F1, l’ad della Ferrari Louis Camilleri ha parlato al Salone di Ginevra dell’impatto della nuova SF90 in vista del primo gran premio Louis Camilleri, ad della Ferrari, è tornato ad esprimersi in merito all’avvio di stagione del Cavallino, in vista del primo gran premio della stagione. I test hanno dato buoni segnali, come confermato anche da Camilleri al Salone di Ginevra parlando ai tifosi Ferraristi: “La macchina è ...

Ferrari - Camilleri : non immuni ai dazi - ma siamo resilienti : Ginevra, 5 mar., askanews, - La Ferrari non è immune alle conseguenze della guerra sui dazi ma la società ha sempre dimostrato di essere resiliente nelle situazioni di difficoltà. Lo ha affermato l'...

F1 - Ferrari - Camilleri loda Vettel-Leclerc alla presentazione della SF90 : 'Possiamo contare su due piloti straordinari' : Dopo aver mantenuto per quattro stagioni l'accoppiata Sebastian Vettel -Kimi Raikkonen, dal nuovo campionato la Ferrari ripartirà dal tedesco quattro volte campione del mondo e dal giovane talento monegasco Charles Leclerc che ha raccolto l'eredità del finlandese accasatosi in Alfa Romeo Racing. Parlando della nuova line-up della Rossa, che quest'oggi ha tolto i veli ...

F1 - John Elkann : “Essere Ferrari è qualcosa di speciale”; Louis Carey Camilleri : “Siamo l’orgoglio di un intero Paese” : E così è andata in archivio una molto emozionante presentazione della nuova Ferrari di F1 a Maranello. La SF-90, questo il nome scelto in onore dei 90 anni della scuderia, è la vettura progettata per andare all’assalto del titolo iridato 2019 e per interrompere l’egemonia della Mercedes, che vince in maniera ininterrotta da 5 anni. Coesione ed unità: questi i sentimenti che si sono percepiti nel corso della cerimonia e che si sono ...

Ferrari SF90 - Camilleri : 'Accettiamo responsabilità della storia' : Roma, 15 feb., askanews, - 'Quest'anno celebriamo il 90/o anniversario. Siam ben consapevoli della responsabilità che comporta la nostra storia gloriosa e capiamo bene che ci sono grandi aspettative. ...

Ferrari - l’ad Camilleri : “2018 da record. E la Rossa elettrica arriverà dopo il 2022” : “dopo il 2022 vedrete una Ferrari completamente elettrica. Non voglio dare una data, ma potete aspettarne una nel periodo che seguirà il 2022”. Questo l’annuncio dell’amministratore delegato Louis C. Camilleri, in corrispondenza con la pubblicazione dei dati finanziari dell’azienda. Mentre la tecnologia ibrida del Cavallino dovrebbe debuttare già nei prossimi mesi e sarà fondamentale per il nuovo suv di Maranello, il primo ...

F1 - la Ferrari corre verso il nuovo Mondiale : l’ad Camilleri intanto fa sognare i tifosi del Cavallino : Ieri la prima accensione della power unit della monoposto 2019, arrivata in anticipo rispetto agli anni passati. intanto l’ad si esalta, facendo importanti rivelazioni La Ferrari va di corsa, bruciando le tappe nel montaggio e nello sviluppo del progetto 670, il nome temporaneo della nuova monoposto del Cavallino. Nella giornata di ieri, i tecnici in rosso hanno acceso per la prima volta la power unit, anticipando notevolmente i ...

F1 Ferrari - Camilleri : «Nel 2019 più investimenti per vincere» : MILANO - La Ferrari vuole tornare a vincere il campionato di Formula 1 nel 2019 e per questo investirà ulteriormente. A dirlo, nella call sul bilancio 2018, l'ad del gruppo, Louis Camilleri. 'Per il ...

Ferrari - John Elkann : 'Binotto e Camilleri per dare continuità e stabilità al team' : Ai nostri clienti e ai nostri tifosi in tutto il mondo garantiamo massima determinazione e responsabilità: lo stesso pretendiamo da chi vivrà e racconterà le tappe di questo nostro viaggio ...