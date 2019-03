Riconoscimento facciale | strumento di controllo o di educazione?

Il Riconoscimento facciale applicato agli animali aiuta a salvare le specie : Basta guardarle in faccia per capire chi sono. E se proprio non fosse chiaro, ci penserà un software ad aiutarvi. Il progetto SnapTurtle, promosso da Wwf Malesia e Sabah Wildlife Department, è coordinato dall’italiana Oriana Migliaccio, biologa marina che da qualche anno lavora in Malesia, a Pom Pom Island, per la salvaguardia delle tartarughe marine. Grazie a un software, le tartarughe vengono fotografate e identificate in maniera univoca, ...

Il Riconoscimento facciale sta creando un mondo distopico : Aaron Peskin, membro dell’amministrazione comunale di San Francisco, ha un obiettivo ambizioso: bandire dalla sua città la tecnologia per il riconoscimento facciale. Resa possibile dai network neurali alla base dell’intelligenza artificiale, questa tecnologia è in grado di confrontare i volti delle persone riprese dalle telecamere di sicurezza e confrontarli con un database, individuando in tempo quasi reale i ricercati che vengono filmati, o ...

Huawei rilascia un sistema di Riconoscimento multi-facciale per alcuni smartphone : Su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 RS Porsche Design cinesi sbarca una feature di riconoscimento multi-facciale. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei rilascia un sistema di riconoscimento multi-facciale per alcuni smartphone proviene da TuttoAndroid.

Aerei - Sita : a Miami l'imbarco avviene con Riconoscimento facciale : Roma, 7 feb., askanews, - Un click, e poi in volo: i passeggeri del volo Lufthansa 461 in partenza da Miami International Airport, Mia, per Monaco possono superare il gate di imbarco prestando il ...

Trasporto aereo : con SITA a Miami l’imbarco è a Riconoscimento facciale : Un click, e poi in volo: i passeggeri del volo Lufthansa 461 in partenza da Miami International Airport (MIA) per Monaco possono superare il gate di imbarco prestando il volto per una semplice foto, senza carta d’imbarco né passaporto. Un passaggio semplice e veloce – meno di 2 secondi a passeggero – reso possibile dalla tecnologia biometrica di riconoscimento facciale implementata ai gate da SITA, fornitore globale di tecnologia per ...

Sblocco WhatsApp con impronta e Riconoscimento facciale anche per Android? Quanto ne sappiamo finora : Nella giornata di ieri è partita la distribuzione di una grande novità relativa allo Sblocco WhatsApp. Una nuova modalità per l'autenticazione certa dell'utente che utilizza un determinato profilo con il riconoscimento dell'impronta o del volto è ora possibile su iPhone, grazie ad un nuovo aggiornamento disponibile su iTunes. Come raccontato qualche ora fa, si tratta di un vero toccasana per chi desidera tenersi per se le proprie conversazioni ...

Il Riconoscimento facciale è accusato di nuovo di “razzismo” : Il sistema di riconoscimento facciale di Amazon ha dei “pregiudizi”: identifica con maggiore difficoltà i volti femminili rispetto a quelli maschili e quelli di colore rispetto a quelli bianchi. Lo afferma una ricerca del MIT dell'Università di Toronto. Errori più numerosi su donne di colore Il sistema di Amazon, Rekognition, è stato in grado di azzeccare tutte le corrispondenze quando ha analizzato i volti di uomini bianchi. Commetteva l'1,3% ...

Per il Mit di Toronto - il Riconoscimento facciale di Amazon è "razzista" : Studio canadese mette all'indice Rekognition, il sistema creato dal colosso fondato da Jeff Bezos. Che ha già messo questa tecnologia nelle mani delle forze dell'ordine statunitensi

TenYearsChallenge - l'hashtag virale nasconderebbe un programma di Riconoscimento facciale : Non si tratta di complottismo. L'ipotesi, partita da Kate O'Neill, fondatrice di KO Insights, si è diffusa su importanti quotidiani e ha attratta l'attenzione anche degli esperti. Secondo alcuni, infatti, l'improvvisa viralità dell'hashtag #TenYearsChallenge avrebbe tutti i prerequisiti per far nascere dei sospetti su di esso. In poche parole, potrebbe essere un un metodo di raccolta dati dei visi. La questione ha subito creato un ampio ...

Riconoscimento facciale arma per la discriminazione razziale - appello a Google - Amazon e Microsoft : Le tecnologie di Riconoscimento facciale sempre più sofisticate, sviluppate dalle aziende statunitensi per i loro prodotti, potrebbero essere usate dal Governo come arma per la discriminazione razziale, contro le minoranze religiose e l’immigrazione. È questa l’estrema sintesi della lettera aperta recapitata a Google, Amazon e Microsoft, sottoscritta da circa 90 associazioni fra cui American Civil Liberties Union (ACLU), Refugee and ...

WhatsApp - in arrivo lo sblocco dell'app con impronta digitale o Riconoscimento facciale : WhatsApp è la famosa applicazione di messaggistica che ormai quasi tutti utilizzano per scambiarsi messaggi, foto, video, chiamare e video-chiamare. La piattaforma è da sempre in continuo aggiornamento ed al passo con i tempi, per far si che gli utenti siano soddisfatti e non passino alla concorrenza. Tra le ultime novità trapelate da un tweet di WABetaInfo, pare che i vertici dell'app stiano per distribuire un aggiornamento che permetterà agli ...

Riconoscimento facciale - appello ai big della Silicon Valley : non datelo ai governi : Sono 85 le associazioni per i diritti umani e digitali che hanno sottroscritto la richiesta allertando su rischi e conseguenze della sorveglianza di massa con l'uso autorizzato della tecnologia

WhatsApp - Riconoscimento facciale ed impronta digitale per accedere alle chat. Stop a fidanzati/e impiccione/i : TikTok, l'app più scaricata al mondo: quasi sconosciuta, ma ha rubato mercato ai colossi del web WhatsApp, in arrivo una funzione che piacerà ai più 'pettegoli' nei gruppi: ecco di cosa si tratta Un'...

Gli smartphone con Riconoscimento facciale non sono tutti uguali - la tecnologia può fare la differenza sulla sicurezza : Oltre all’impronta digitale, molti dei moderni smartphone offrono all’utente la possibilità di usare il riconoscimento facciale per sbloccare il sistema. Un sistema sdoganato dal Face ID di iPhone X e ormai implementato su moltissimi modelli. In passato sono stati in molti a instillare dubbi sull’effettiva efficacia di questo metodo di sblocco, e alcuni casi di errore sono emersi con test ad hoc, anche molto ...