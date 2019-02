Quello che si sussurrava quando ancora il cadavere del povero Sala non era stato

Tutto Quello che c’è da sapere sullo smartworking (soprattutto per le categorie a rischio) : di Annalisa Rosiello * Quando oggi si parla di nuove forme e modalità lavoro, spesso non può prescindersi dal parlare di nuove tecnologie, e in particolare di tecnologie digitali: piattaforme che sostituiscono il datore di lavoro, algoritmi che esercitano il potere direttivo, strumentazione sempre più sofisticata. Tutti questi sono fattori di innovazione che lasciano a volte spiazzati gli interpreti (si pensi al caso dei fattorini di Foodora ...

Agorà - Claudio Borghi mostra il dossier dell'Ue : "Ce l'hanno con noi perché non facciamo Quello che ci dicono" : "Questo non lo vedrete mai, è un pagellone. Questi sono i voti cattivi dell'Unione europea e noi siamo cattivi per il debito", spiega in diretta ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre Claudio Boghi. "Sono 15 i Paesi cattivi ma prendono di mira solo noi", spiega il leghista. "La Francia è fuori

VIDEO. Il messaggio di Roger Waters al popolo del Venezuela : "Vi sosteniamo - in milioni - da tutto il mondo. Nonostante Quello che leggete sui giornali - in milioni vi amiamo" : Non abbiamo altre parole da aggiungere. Sono 4 minuti meravigliosi del più grande artista vivente, la vera icona mondiale di tutta la sinistra. Come sempre, un immenso Roger Waters. Buona visione:

Quello che c’è da sapere sull’oro di Bankitalia (che deve restare dov’è) : Nelle scorse settimane si è tornato a parlare di Bankitalia e delle sue riserve auree, destinando all’argomento una certa dose di misticismo e speculazione che non aiuta a fare chiarezza sul tema. L’oro della Banca d’Italia è diventato protagonista di un dibattito riguardante la sua proprietà - È della Banca Centrale? È dello Stato italiano? È dei cittadini italiani? – scaturito da indiscrezioni della stampa che riportavano una proposta del ...

Inter - ancora Wanda Nara : "Dico Quello che voglio - e su Perisic…" : La moglie-agente di Maurito si sente in diritto di dire ciò che vuole in veste di opinionista, e ieri sera ha preso di mira anche Ivan Perisic … DICO CIO' CHE voglio " Il mondo nerazzurro, in grande ...

Mondiale F1 su Sky ancora con la colonna sonora dei Finley 'Tutto Quello che ho'. VIDEO : Il primo Gran Premio della stagione è in programma il 17 marzo a Melbourne, in Australia e nella giornata della presentazione della stagione Motori, Sky Sport ha annunciato che Tutto quello ...

Inter furiosa e un Var che ha perso certezze. Spalletti : ''Tossico dire che Quello di D'Ambrosio era rigore'' : FIRENZE - La furia dell'Inter per il rigore assegnato dall'arbitro Abisso a favore della Fiorentina, previa revisione al video a bordo campo, al minuto 101 di una partita Interminabile, è condensata ...

I vincitori degli Oscar 2019 sono qui - e questo è tutto Quello che dovete sapere sulla notte delle stelle : La notte degli Academy Awards è uno di quegli appuntamenti da non perdere in grado di tenere incollati milioni di spettatori da ogni angolo del mondo, in diretta tv, streaming o aggiornando ...

Tutto Quello che dovresti sapere sulla nuova Area B di Milano : E così è arrivato il fatidico giorno. Alle 7:30 del 25 febbraio a Milano entra ufficialmente entrata in vigore l’Area B, il nuovo provvedimento voluto dal Comune che si propone come obiettivo quello di ridurre l’inquinamento cittadino dovuto a macchine, furgoni e affini. Scatta, insomma, per i veicoli più inquinanti quello che è – e diventerà– a tutti gli effetti un divieto di circolazione sulla quasi totalità del territorio metropolitano: il ...

Domenica Live - Chando Erik Luna su Manila Gorio : "Quello che è successo è una cosa normale tra amici" : Chando Erik Luna, fidanzato (?) di Grecia Colmenares, in queste ore è stato al centro del gossip per alcune foto che lo mostrano in atteggiamenti complici e teneri con Manila Gorio. L'attrice di telenovelas ha deciso di non presenziare a Domenica Live ma il ragazzo ha, invece, fatto un video appositamente per la trasmissione condotta da Barbara d'Urso per minimizzare gli scatti apparsi in rete: ...

Spagna - ingegnere. ‘In Italia i voti contano più delle capacità. Qui e in Irlanda la gavetta non c’è : ottieni Quello che meriti’ : Qualche anno fa Luca Longo fu intervistato dalla tv France2: “Facevo un servizio che si chiamava Perché l’Italia investe molto nel formare bene i giovani, per poi lasciarli scappare?“, ricorda. In questa frase è racchiusa tutta la sua storia. Luca ha 32 anni, è ingegnere informatico e ha origini siciliane. È andato via dall’Italia subito dopo la laurea, girando per l’Europa (Dublino, Berlino e ora Palma de Mallorca). Oggi lavora come ...

La rottura Icardi-Inter? Ecco Quello che non torna : la bomba di Luciano Moggi : Avevano cominciato i tifosi bianconeri ad ironizzare su quelli nerazzurri prendendo come spunto il caso Icardi. Si erano però limitati ad esprimere un parere secondo il quale l' Inter attuale, non avendo trovato nulla di meglio per comunicare al mondo che il clima era cambiato, che il buonismo di Mo

Tutto Quello che i giochi possono imparare dal surrealismo - editoriale : Uno dei pezzi forti della mostra videoludica Design, Play, Disrupt al V&A non è un gioco e neppure un interessante progetto di design, ma “La firma in bianco”, un dipinto del surrealista belga René Magritte, in prestito dalla National Gallery of Art di Washington. Il dipinto è arrivato a Londra per mostrare a tutti un riferimento presente in Kentucky Road Zero, l'adventure game pubblicato nel 2013 da Cardboard Computer. Per quanto possa ...

Muriel lancia la Viola : 'Il gol che vorrei segnare? Quello che fa vincere la Coppa Italia' : Il giocatore della Fiorentina Luis Muriel ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport , in cui ha parlato anche dei propri obiettivi sul campo: 'Arrivare in doppia cifra sarebbe un bel colpo. Il gol che vorrei segnare? Quello che potrebbe regalare la Coppa Italia alla Viola, un ...